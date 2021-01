Corona-Lockdown nach Oppositionsblockade bis 24. Jänner

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montagvormittag bestätigt, dass aufgrund des Ablehnung der Opposition ein früheres "Freitesten" aus dem bis 24. Jänner geltenden Lockdown zur Eindämmung des Corona-Virus nicht möglich sein wird. Er bedauere das, akzeptiere aber die demokratische Entscheidung, sagte der Minister nach der Sitzung des Hauptausschusses am Montagvormittag im Parlament. Die Ausgangsbeschränkungen wurden unterdessen um eine Woche verlängert.

Anmeldungen für zweite Runde der Massentests starten

Wien - Am heutigen Montag beginnt die Anmeldung zur zweiten Runde der Massentests, die ab 15. Jänner starten sollen. Anmeldung und Termine zu den Antigentests in allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal "Österreich-Testet.at". Allerdings fällt wegen der Oppositionsblockade der wohl größte Anreiz für die Testaktion weg, nämlich das "Freitesten" per 18. Jänner. Die Lockdown-Maßnahmen bleiben nämlich für alle bis 24. Jänner bestehen.

Österreich kauft so viele Handfeuerwaffen wie noch nie

Wien - Die Nachfrage nach Handfeuerwaffen ist in Österreich im Jahr 2020 in bisher unerreichte Höhen geschossen. Das geht aus Daten einer Marktstudie des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com hervor. Zuwächse gab es demnach bei Neuanschaffungen, vor allem aber am Gebrauchtwaffenmarkt. Die Nachfrage habe sich um nahezu zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 71.250 Stück erhöht. Damit wurden um 6.400 Gewehre und Faustfeuerwaffen mehr verkauft als im Jahr davor.

Unterstützer fordern vor Gericht Assanges Freilassung

London - In London haben mehrere Anhänger vor dem Gebäude des Strafgerichtshofs die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange gefordert. Einige Dutzend Menschen riefen vor der Entscheidung über die Auslieferung des 49-Jährigen an die USA am Montag "Free Julian Assange" (Freiheit für Julian Assange). Unterdessen warnte der ehemalige Chefredakteur des "Guardian", Alan Rusbridger, vor einer Auslieferung Assanges an die USA.

Pelosi bleibt Präsidentin des US-Repräsentantenhauses

Washington - Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Bei der konstituierenden Sitzung der Kongresskammer erreichte Pelosi am Sonntag mit 216 Stimmen knapp die notwendige Mehrheit zur Wiederwahl für den einflussreichen Spitzenposten. Ihr Herausforderer, der Republikaner Kevin McCarthy, kam auf 209 Stimmen.

Sieben Tote nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Oslo - Vier Tage nach einem heftigen Erdrutsch im Süden Norwegens haben die Rettungskräfte mittlerweile sieben Todesopfer im Katastrophengebiet gefunden. Am Sonntag entdeckten die Rettungskräfte drei weitere ums Leben gekommene Personen, darunter eine Zweijährige und ihren Vater. Drei Menschen wurden am Abend weiter vermisst. Die Retter gaben auch mehr als 100 Stunden nach der Katastrophe die Hoffnung nicht auf, Überlebende finden zu können.

Ende Dezember waren rund 521.000 Menschen ohne Job

Wien - Seit über zehn Monaten bestimmt die Coronakrise die Lage am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende Dezember im Vergleich zu Ende 2019 um knapp 28 Prozent höher. 520.919 waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 113.047 mehr als vor einem Jahr. Erstmals gibt es im Winter 2020/2021 mehr als 500.000 Arbeitslose.

Erneut zahlreiche Migranten vor Zypern aufgegriffen

Nikosia - Der Zustrom von Migranten aus dem Nahen Osten nach Zypern - und damit in die EU - dauert an. Die zypriotischen Sicherheitsbehörden griffen in der Nacht auf Montag ein Boot mit 55 Migranten vor der Mittelmeerinsel auf. Wie der staatliche Rundfunk (RIK) weiter berichtete, entdeckte die Besatzung eines Patrouillenbootes der Polizei das Boot mit den Migranten vor der Küste im Südosten der Insel. Die Migranten seien alle wohlauf und bis zum Hafen von Agia Napa begleitet worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red