Pflegeheim-Impfungen und Bevölkerungstests in Kärnten

Klagenfurt - Am Dienstag startet auch das Bundesland Kärnten mit den Coronavirus-Impfungen. 282 Menschen aus vier Pflegeheimen in den Bezirken Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau sowie Wolfsberg - Bewohner wie Mitarbeiter - haben sich angemeldet. Vorerst zwei Ärzte mit Unterstützung durch diplomierte Pflegekräfte und administratives Personal aus den Heimen führen die Impfungen durch. Im Laufe der Woche soll noch in zehn weiteren Heimen geimpft werden.

USA werfen Iran "nukleare Erpressung" vor

Washington - Die US-Regierung hat auf die Erhöhung der Urananreicherung durch den Iran in der Atomanlage Fordo mit scharfer Kritik reagiert. "Dass der Iran in Fordo Uran auf 20 Prozent anreichert, ist ein klarer Versuch, seine Kampagne der nuklearen Erpressung zu verstärken - ein Versuch, der weiterhin scheitern wird", teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington am Montag mit.

Trump will "wie der Teufel" um Präsidentschaft kämpfen

Washington - Trotz der bevorstehenden Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden will der abgewählte US-Präsident Donald Trump weiterhin mit aller Macht an seinem Amt festhalten. "Sie werden das Weiße Haus nicht erobern, wir werden wie der Teufel kämpfen", sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dalton kurz vor zwei Stichwahlen für den US-Senat in Georgia. Trump wiederholte in seiner 83-minütigen Ansprache seine bekannten und unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe.

Wahlen in Georgia entscheiden über Machtverhältnisse in USA

Washington - Die Wähler im US-Bundesstaat Georgia entscheiden bei zwei Stichwahlen am Dienstag über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden. Mit der Kontrolle über den Senat könnte der künftige Präsident Joe Biden praktisch durchregieren.

Fünf Migranten sterben bei Bootsunglück vor Kolumbien

Bogota - Beim Untergang eines Bootes vor der Küste von Kolumbien sind mindestens fünf Migranten ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern ist ein Kind, wie die kolumbianischen Behörden am Montag mitteilten. Weitere 14 Menschen wurden noch vermisst. Neun Menschen seien lebend geborgen worden, sagte der Bürgermeister der nordwestkolumbianischen Stadt Acand�, Alexander Murillo, einem Radiosender.

Preise für Haushaltsenergie im November weiter gesunken

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im November weiter gesunken und waren um 8,3 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Deutlich billiger waren Heizöl und Treibstoffe. Preisrückgänge gab es auch bei Gas, Fernwärme, Pellets und Brennholz. Strom war teurer, geht aus dem von der Oesterreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Im Vergleich zum Vormonat Oktober gaben die Haushaltsenergiepreise leicht um 0,1 Prozent nach.

