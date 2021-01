Vierte OP für Landeshauptmann Doskozil noch diese Woche

Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird voraussichtlich noch diese Woche am Kehlkopf operiert. Danach werde er sich ein paar Wochen Zeit für die Genesung nehmen, hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. Doskozil leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts, es ist die mittlerweile vierte OP.

Iran erreicht umstrittene Urananreicherung auf 20 Prozent

Washington - Der Iran hat nach eigenen Angaben trotz internationaler Kritik die angekündigte Anreicherung von Uran auf 20 Prozent erreicht. Die Schwelle sei am Montagabend (Ortszeit) und damit wenige Stunden nach Beginn der Anreicherung erreicht worden, sagte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Die Produktion sollte seither "vollständig stabil" bleiben, betonte er. Die USA schäumen und sprechen von einer "nuklearen Erpressung".

Israel ließ Moderna-Impfstoff zu - Über 8.000 Neuinfektionen

Tel Aviv - Die israelischen Gesundheitsbehörden haben nun auch den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Moderna genehmigt. Man habe sich sechs Millionen Impfdosen gesichert und erwarte die ersten Lieferungen noch im Jänner, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Neuinfektionen in Israel stieg indes erstmals seit Ende September auf mehr als 8.000. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 8.308 Fälle verzeichnet.

Wirtschaftskammer für viel mehr Corona-Tests

Wien - Nach der großen Enttäuschung der betroffenen Sparten über die Verlängerung des Lockdowns bis 24. Jänner plädiert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer für einen massiven Ausbau der Tests. Regelmäßige flächendeckende Corona-Tests würden die Infektionszahlen ebenso wirksam senken wie ein Lockdown, wären aber wesentlich billiger, so Mahrer in einem Statement gegenüber der APA.

Drei Lockdowns kosten Einzelhandel 8,5 Mrd. Euro

Wien - Österreich befindet sich zum mittlerweile dritten Mal in einem harten Corona-Lockdown, bei dem bis auf wenige Ausnahmen alle Geschäfte zu sind. Laut Berechnungen der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) sorgen die drei Schließwellen zusammen für einen Umsatzentgang in den geschlossenen Non-Food-Branchen von rund 8,5 Mrd. Euro. Sollte der dritte Lockdown ein weiteres Mal bis Ende Jänner verlängert werden, würden sich die Umsatzverluste auf insgesamt 9,1 Mrd. Euro erhöhen.

Festnahmen nach Studentenprotesten in Istanbul

Ankara/Istanbul - Nach Studentenprotesten an der renommierten Bogazici-Universität in Istanbul hat die türkische Polizei 16 Personen festgenommen. Nach zwölf weiteren werde gefahndet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Ihnen werde ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Widerstand gegen diensthabende Beamte vorgeworfen. Studenten der Bogazici-Universität hatten am Montag gegen die Ernennung eines neuen Rektors durch Präsident Recep Tayyip Erdogan protestiert.

Leichter Erdstoß in westlicher Obersteiermark, keine Schäden

Graz - In der Obersteiermark hat am Dienstag in der Früh leicht die Erde gebebt, wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete. Im Raum Judenburg, in dem es in den vergangenen Monaten mehrere tektonische Bewegungen gegeben hatte, war dies deutlich zu spüren. Laut ZAMG war auch ein Grollen hörbar. Allerdings seien bei der geringen Stärke keine Schäden an Gebäuden zu erwarten.

