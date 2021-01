Länder übernehmen Koordination der Corona-Impfungen

Wien - Die Bundesländer übernehmen ähnlich wie bei den Massentests die Koordinierung der Corona-Impfungen vor Ort. Der Bund bleibt weiter für die Anschaffung zuständig, definiert die Mengenkontingente und die Impfstrategie und organisiert den Transport, das Verimpfen vor Ort wird aber von den Ländern organisiert und gesteuert. Darauf haben sich Bund und Länder bei einer Videokonferenz am Freitag geeinigt. Beide Seiten zeigten sich mit dem heutigen Gespräch zufrieden.

Mehr Biontech/Pfizer-Impfstoff für EU fixiert

Brüssel/Wien - Die EU kann im laufenden Jahr auf weitere bis zu 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff der deutschen Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer zurückgreifen. 75 Millionen Dosen davon sollen bereits bis Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. Die europäische Arzneimittelagentur EMA erlaubt zudem ab sofort, dass aus einem Biontech-Impffläschchen sechs statt bisher fünf Impfdosen genommen werden.

Justizministerin Zadic ist Mutter

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist Mutter. "Überglücklich und dankbar dürfen mein Mann und ich mitteilen, dass unser Sohn am 6.1. um 23.23 Uhr das Licht der Welt erblickt hat", teilte sie am Freitag via Facebook mit: "Wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir ab sofort zu dritt sind." Die ersten Wochen werde sie sich gemeinsam mit ihrem Mann voll und ganz dem Kind widmen. Ab März werde er in Väterkarenz gehen.

Anträge an Ministerien zum Start von Corona-Unterausschuss

Wien - Der "kleine U-Ausschuss" zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements der Regierung ist am Freitag im Parlament mit einstimmig angenommenen Anträgen an vier Ministerien gestartet. Die Ressorts sollen die Beschaffung und Auftragsvergabe rund um Schutzmasken und -anzüge sowie die verschiedenen Tests, Werbung und Inserate, die Beschaffung von FFP2-Masken für Ältere sowie die Stopp-Corona-App offenlegen. Sie haben fünf Wochen dafür Zeit.

Ab Mitternacht Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei

Wien - Österreich wird aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern ab dem morgigen Samstag 00.00 Uhr die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei kontrollieren. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen. Dies gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Skigebiete bisher wenig ausgelastet

Wien - Skigebiete haben bisher kein berauschendes Geschäft gemacht, hoffen aber dennoch auf eine Erhöhung der Transportkapazitäten bei den Liften. Damit könnten im Februar, sollte dann Wintertourismus möglich sein, mehr Gäste begrüßt werden. Der Eindruck von Menschenmassen beim Skifahren sei durch Bilder vom Semmering verzerrt, denn dort seien vor allem Spaziergänger und Rodler unterwegs gewesen, so Mario Girardoni, Geschäftsführer des Skigebiets Stuhleck, im ORF-"Mittagsjournal".

Zahl der illegalen Einreisen in EU auf Tiefstand

Brüssel/Wien - Die Zahl illegaler Einreisen in die EU ist im vergangenen Jahr aufgrund der Coronavirus-Krise auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken. 2020 wurden rund 124.000 irreguläre Grenzübertritte gezählt, wie die Grenzschutzagentur Frontex unter Berufung auf vorläufige Zahlen am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unter den Migranten waren 2020 besonders viele Menschen aus Syrien, Tunesien, Algerien und Marokko.

Situation für Geflüchtete in Bosnien-Herzegowina dramatisch

Wien - Die Grünen und die Caritas haben am Freitag erneut auf die dramatische Situation geflüchteter Menschen in Bosnien-Herzegowina aufmerksam gemacht. Knapp 2.500 Menschen müssten bei Temperaturen unter null Grad teils im Freien oder in unzureichend ausgestatteten Camps ohne Wasser, Strom, Toiletten, Duschen und Heizung ausharren. Auch der EU-Sonderbeauftragte in Bosnien-Herzegowina, Johann Sattler, kritisierte am Freitag den Umgang Bosniens mit Flüchtlingen.

