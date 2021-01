Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

Washington - Donald Trump bricht mit einer langen Tradition: Der abgewählte US-Präsident will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Jänner teilnehmen. Das kündigte Trump am Freitag auf Twitter an. Er wäre nach Angaben der Nachrichtenagentur AP der erste Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869, der nicht der Vereidigung seines Nachfolgers beiwohnt. Mit Johnson hat Trump die Erfahrung eines Amtsenthebungsverfahrens gemeinsam.

Pelosis Laptop beim Sturm aufs Kapitol gestohlen

Washington - Beim Sturm auf das Kapitol ist am Mittwoch auch ein Laptop der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gestohlen worden. Dies teilte ein Mitarbeiter der Demokratin am Freitag mit. Auch der drittmächtigste Demokrat in der größeren Parlamentskammer, Mehrheitswhip Jim Clyburn, vermisste sein iPad.

FBI setzt 50.000 Dollar Belohnung für Kapitol-Angreifer aus

Washington - Das FBI sucht mit Fahndungsbildern nach Teilnehmern des Sturms auf das Kapitol am Mittwoch. Für Hinweise auf diejenigen, die an dem Tag zwei Rohrbomben in der Innenstadt von Washington platzierten, wurde eine Belohnung von 50.000 Dollar (40.729,88 Euro) ausgeschrieben, wie die US-Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Länder übernehmen Koordination der Corona-Impfungen

Wien - Nach Kritik an dem zu langsamen und unkoordinierten Start der Corona-Impfungen in Österreich haben Bund und Länder am Freitag eine Videokonferenz abgehalten und sich darauf geeinigt, dass die Länder das Verimpfen vor Ort - ähnlich wie bei den Massentests - selbst koordinieren sollen. Davor hatten sich einige Landeshauptleute über die "sinnlose Zentral-Bürokratie" in Wien beschwert und darüber, dass sie keine Übersicht über die Impfungen in ihren Ländern hätten.

Mehr Biontech/Pfizer-Impfstoff für EU fixiert

Brüssel/Wien - Die EU kann im laufenden Jahr auf weitere bis zu 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff der deutschen Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer zurückgreifen. 75 Millionen Dosen davon sollen bereits bis Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. Die europäische Arzneimittelagentur EMA erlaubt zudem ab sofort, dass aus einem Biontech-Impffläschchen sechs statt bisher fünf Impfdosen genommen werden.

Plagiatsvorwürfe gegen Ministerin Aschbacher

Wien - "Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse" ortet der "Plagiatsjäger" Stefan Weber in der Diplomarbeit von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP). Die an der FH Wiener Neustadt verfasste Arbeit "unterbietet alle wissenschaftlichen Standards", so Weber in seinem Blog. "Schwerwiegende Plagiate" sieht er auch in der Kurzfassung von Aschbachers 2020 eingereichter Dissertation. Diese ist online und enthält ebenfalls fragwürdige Stellen.

Fünf Polizisten bei Kindesabnahme-Einsatz in Wien verletzt

Wien - Eine Kindesabnahme in Wien-Döbling ist am Freitagnachmittag völlig eskaliert: Der Vater lenkte zuerst sein Auto in einen Einsatzwagen der Polizei, auf der Flucht fuhr er auf Polizisten los. Fünf Beamte erlitten Verletzungen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Erst nach drei Schüssen aus Polizeidienstwaffen - der letzte davon ins Fahrzeug des 31-Jährigen abgefeuert - wurde er gestoppt und festgenommen.

Justizministerin Zadic ist Mutter

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist Mutter. "Überglücklich und dankbar dürfen mein Mann und ich mitteilen, dass unser Sohn am 6.1. um 23.23 Uhr das Licht der Welt erblickt hat", teilte sie am Freitag via Facebook mit. Die ersten Wochen will sich Zadic gemeinsam mit ihrem Mann dem Kind widmen, danach geht er in Karenz. In der Regierung wird Zadic bis dahin von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vertreten. Er gratulierte - ebenso zahlreiche Kolleginnen aus der Politik.

