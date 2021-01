Corona-Test vor Events - Koalition mit SPÖ auf Kurs

Wien - Die Koalition hat sich mit der SPÖ grundsätzlich auf eine neue Corona-Teststrategie verständigt. Damit wird es nach dem Lockdown möglich sein, mittels eines negativen Abstrichs an Veranstaltungen teilzunehmen und einen Urlaub anzutreten. Auch die Sozialpartner und die Länder sind mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Hinzu kommen nach APA-Informationen noch wöchentliche Tests für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer, aber auch für Schüler.

Seit Mitternacht Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei

Wien - Österreich kontrolliert aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern seit Samstag 00.00 Uhr die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag bekanntgab. Tschechien verzeichnet massive Neuinfektionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von derzeit 680, die Slowakei 367.

Biden bezeichnet Trump als amtsunfähig

Washington - Der künftige US-Präsident Joe Biden hat sich indirekt hinter die Forderungen nach einer Absetzung von Donald Trump gestellt. Trump sei "völlig amtsunfähig" und eine "Peinlichkeit" für die Vereinigten Staaten, sagte Biden am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Wilmington (US-Staat Delaware). Es sei "eine gute Sache", dass Trump nicht an seiner Amtseinführung am 20. Jänner teilnehmen werde, sagte Biden weiter. Vizepräsident Mike Pence sei hingegen willkommen.

US-Demokraten lassen bei Absetzung Trumps nicht locker

Washington - Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus treiben die Vorbereitungen für ein mögliches zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten und nur noch wenige Tage amtierenden US-Präsidenten Donald Trump voran. Die Vorsitzende der Kammer, Nancy Pelosi, teilte am Freitagabend (Ortszeit) nach einer Online-Konferenz mit ihren demokratischen Fraktionskollegen mit: "Es ist die Hoffnung der Abgeordneten, dass der Präsident sofort zurücktritt."

Pelosis Laptop beim Sturm aufs Kapitol gestohlen

Washington - Beim Sturm auf das Kapitol ist am Mittwoch auch ein Laptop der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gestohlen worden. Dies teilte ein Mitarbeiter der Demokratin am Freitag mit. Auch der drittmächtigste Demokrat in der größeren Parlamentskammer, Mehrheitswhip Jim Clyburn, vermisste sein iPad. Unterdessen wurde in Arkansas jener Eindringling festgenommen, der sich stolz mit einem Fuß auf dem Tisch von Pelosi fotografieren hatte lassen.

US-Finanzinvestor Starwood will CA Immo übernehmen

Wien - Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den börsenotierten Wiener Büroimmobilienkonzern CA Immo verstärken. Der CA-Immo-Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, kündigte am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier an. Damit wird CA Immo mit 3,4 Milliarden Euro bewertet.

Fünf Polizisten bei Kindesabnahme-Einsatz in Wien verletzt

Wien - Eine Kindesabnahme in Wien-Döbling ist am Freitagnachmittag völlig eskaliert: Der Vater lenkte zuerst sein Auto in einen Einsatzwagen der Polizei, auf der Flucht fuhr er auf Polizisten los. Fünf Beamte erlitten Verletzungen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Erst nach drei Schüssen aus Polizeidienstwaffen - der letzte davon ins Fahrzeug des 31-Jährigen abgefeuert - wurde er gestoppt und festgenommen.

Plagiatsvorwürfe gegen Ministerin Aschbacher

Wien - "Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse" ortet der "Plagiatsjäger" Stefan Weber in der Diplomarbeit von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP). Die an der FH Wiener Neustadt verfasste Arbeit "unterbietet alle wissenschaftlichen Standards", so Weber in seinem Blog. "Schwerwiegende Plagiate" sieht er auch in der Kurzfassung von Aschbachers 2020 eingereichter Dissertation. Diese ist online und enthält ebenfalls fragwürdige Stellen.

