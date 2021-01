Twitter sperrt Trump längerfristig

Washington/San Francisco/Menlo Park - Nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols durch radikale Anhänger von Präsident Donald Trump hat der Online-Dienst Twitter Konsequenzen gezogen: Der persönliche Account des scheidenden Staatschefs sei "dauerhaft" gesperrt worden, teilte das kalifornische Unternehmen am Freitag (Ortszeit) mit. Grund dafür sei "das Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt".

Corona-Test vor Events - Koalition mit SPÖ auf Kurs

Wien - Die Koalition hat sich mit der SPÖ grundsätzlich auf eine neue Corona-Teststrategie verständigt. Damit wird es nach dem Lockdown möglich sein, mittels eines negativen Abstrichs an Veranstaltungen teilzunehmen und einen Urlaub anzutreten. Auch die Sozialpartner und die Länder sind mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Hinzu kommen nach APA-Informationen noch wöchentliche Tests für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer, aber auch für Schüler.

Quarantäne nach Reise bleibt

Wien - Die Corona-Quarantäne nach Reisen wird den Österreichern noch länger nicht erspart bleiben. Kommende Woche ist die Vorlage einer neuen Verordnung geplant, erfuhr die APA aus Regierungskreisen. Mit der wird zwar wohl die Liste der Staaten erneuert, aus denen kommend man keine Restriktionen erfährt, nicht jedoch der Umstand, dass man sich im Regelfall nach der Einreise zehn Tage in Quarantäne begeben muss, aus der man sich allerdings nach fünf Tagen freitesten kann.

Seit Mitternacht Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei

Wien - Österreich kontrolliert aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern seit Samstag 00.00 Uhr die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag bekanntgab. Tschechien verzeichnet massive Neuinfektionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von derzeit 680, die Slowakei 367.

Neuer Rekord bei Corona-Infektionen in den USA

Washington/Brasilia - In den USA ist ein neuer Höchststand bei der Zahl der Corona-Infektionen verzeichnet worden. Wie aus einer Zählung der in Baltimore ansässigen Johns Hopkins University vom Freitagabend (Ortszeit) hervorging, wurden binnen 24 Stunden fast 290.000 neue Ansteckungen ermittelt. Mehr als 3.670 Menschen in den USA starben im selben Zeitraum im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Lawine verschüttet mehrere Häuser in Russland - Drei Tote

Moskau - Beim Abgang einer Lawine im Norden Russlands sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Die Schneemassen begruben in der Nacht auf Samstag mehrere Häuser eines Skigebietes in der Nähe der Industriestadt Norilsk am Nordpolarmeer. Die Rettungskräfte bargen die Leichen eines Ehepaares und seines eineinhalb Jahre alten Kindes, wie die Behörden mitteilten.

Zehn Babys bei Brand in indischem Krankenhaus gestorben

Mumbai (Bombay) - Bei einem Brand auf einer Entbindungsstation im indischen Unionsstaat Maharashtra sind zehn Babys getötet worden. Der Arzt Pramod Khandate sagte am Samstag, Mitarbeiter seiner Klinik in Bhandara hätten sieben Neugeborene retten können. Für zehn weitere sei die Hilfe zu spät gekommen. Laut Medienberichten waren einige der verstorbenen Babys erst wenige Tage alt. Das älteste war demnach vor drei Monaten zur Welt gekommen.

