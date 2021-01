Corona-Test vor Events - Koalition mit SPÖ auf Kurs

Wien - Die Koalition hat sich mit der SPÖ grundsätzlich auf eine neue Corona-Teststrategie verständigt. Damit wird es nach dem Lockdown möglich sein, mittels eines negativen Abstrichs an Veranstaltungen teilzunehmen und einen Urlaub anzutreten. Auch die Sozialpartner und die Länder sind einverstanden. Hinzu kommen nach APA-Informationen wöchentliche Tests für Berufsgruppen wie Lehrer, aber auch für Schüler. Die NEOS reagierten vorsichtig positiv auf die Pläne, die FPÖ lehnt sie ab.

Seit Mitternacht Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei

Wien - Österreich kontrolliert aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern seit Samstag 00.00 Uhr die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag bekanntgab. Tschechien verzeichnet massive Neuinfektionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von derzeit 680, die Slowakei 367.

2.278 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 2.278 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Samstag österreichweit binnen 24 Stunden gemeldet worden. Weitere 46 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, damit stieg die Zahl der Corona-Todesfälle auf insgesamt 6.687, ergaben die täglich veröffentlichten Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Pro 100.000 Einwohner gab es bisher in Österreich 75,1 Tote im Zusammenhang mit SARS-CoV-2.

Chief Medical Officer Reich zieht Lockdown-Ende in Zweifel

Wien - Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, zieht angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen mitten im dritten Lockdown dessen geplantes Ende per 24. Jänner in Zweifel: "Es gibt vielleicht eine kleine Abmilderungsmöglichkeit, aber so wirklich aus einem Leben mit starken Einschränkungen kommen wir so nicht heraus", sagte sie der Tageszeitung "Der Standard".

Anschober: Auslieferung von über 106.000 Impfdosen fixiert

Wien - Das Ausrollen der Corona-Schutzimpfung sei wie geplant voll in Umsetzung, meldete sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag zur Wort: Bis Sonntagabend würden etwa 30.000 Impfungen durchgeführt, am Montag 34.535 Dosen zur raschen Impfung ausgeliefert sein. Insgesamt lägen bereits Bestellungen für die Auslieferung von 106.680 Dosen an Alters- und Pflegeheime ab Montag vor - und stündlich werden es mehr.

Tief "Filomena" taucht Madrid in Weiß

Madrid - Sturmtief "Filomena" sorgte in Madrid und anderen Teilen Spaniens mit starken Schneefällen für Spaß und Chaos. Während die "Madrilenos" am Samstag auf den nahezu autoleeren Straßen sich Schneeballschlachten lieferten und auch auf Langlaufskiern unterwegs waren, gab der größte Flughafen Spaniens die Einstellung des Betriebs für den ganzen Tag bekannt. In den Regionen, in denen es keinen Schnee gab, brachte "Filomena" Unwetter, starke Windböen, Dauerregen und hohe Wellen.

Nordkorea droht USA mit Ausbau von Atomprogramm

Seoul - Vor dem Regierungswechsel in den USA fordert Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit neuen Kampfansagen den künftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden heraus. Beim achten Kongress der herrschenden Arbeiterpartei in Pjöngjang bezeichnete Kim die Supermacht USA als "größten Feind" und kündigte den Ausbau des Atomwaffenarsenals seines Landes an. "Die außenpolitischen Aktivitäten müssen sich darauf konzentrieren, die USA zu unterwerfen", zitierten ihn Staatsmedien am Samstag.

Aschbacher wegen abgeschriebener Dissertation unter Beschuss

Wien - Auch die Dissertation von ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher enthält Plagiate. Das schreibt der "Plagiatsjäger" Stefan Weber in seinem Blog. Zuvor hatte Weber ihrer Diplomarbeit aus 2006 "Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse" attestiert. Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will die Prüfung durch die FH Wiener Neustadt abwarten. Er erinnerte am Samstag aber an den Fall eines nach ähnlichen Vorwürfen zurückgetretenen deutschen Ministers.

