Arbeitsministerin Aschbacher tritt wegen Plagiatsaffäre zurück

Wien - Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) tritt nach einer Plagiats-Affäre zurück. In einer Aussendung beklagte die 37-jährige eine Vorverurteilung durch "die Medien und die politischen Mitstreiter". Zuvor waren Vorwürfe laut geworden, dass Aschbacher Teile ihrer 2020 in Bratislava eingereichten Dissertation kopiert hatte, ohne die Quellen ordentlich auszuweisen. All diese Vorwürfe "sind Unterstellungen und weise ich zurück", betonte Aschbacher Samstagabend.

Passagierflugzeug in Indonesien mit 62 Menschen verschwunden

Jakarta - In Indonesien herrscht große Sorge um das Schicksal eines Passagierflugzeugs der lokalen Sriwijaya Air mit 62 Menschen an Bord. Die Boeing 737-500 war am Samstag kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwunden. Sie war unterwegs nach Pontianak auf der Insel Borneo. Um 14.40 Ortszeit (08.40 MEZ) sei der Kontakt zu dem Flugzeug abgebrochen, sagte Adita Irawati, eine Sprecherin des indonesischen Ministeriums für Transport.

Mehr als 80.000 Corona-Tote in Großbritannien

London/Marseille - In Großbritannien sind inzwischen mehr als 80.000 Menschen gestorben, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das teilte die Regierung in London am Samstag mit. Seit dem Vortag wurden 1.035 neue Todesfälle gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte aber noch höher sein. Unterdessen sind in der französischen Stadt Marseille 21 Menschen positiv auf die zu erst in England entdeckte, ansteckendere Variante des Corona-Virus getestet worden.

Wiener Massentests: Anmeldung nur noch für Stadthalle nötig

Wien - In Wien wird der Zugang zu den Corona-Massentests wegen des derzeit überschaubaren Zustroms erleichtert. Konkret entfällt ab dem morgigen Sonntag die verpflichtende Anmeldung für die Standorte Marx-Halle und Messe. Das heißt: Nur noch für einen Virus-Check in der Stadthalle ist eine fixe Terminbuchung im Vorhinein nötig, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Samstagnachmittag mitteilte.

Mindestens drei Tote nach Sturmtief "Filomena" in Spanien

Madrid - Das Sturmtief "Filomena" hat in Spanien mindestens drei Menschenleben gefordert - und die Hauptstadt Madrid mit historisch intensivem Schneefall lahmgelegt. "Wir haben noch schwere Stunden vor uns", sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Samstag bei einer Bilanz. Er rief die Spanier dazu auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Sieben Tote bei Brand in russischem Altersheim

Tjumen - Bei einem Brand in einem Altersheim in Russland sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien bei den Löscharbeiten in einem Dorf etwa 1.700 Kilometer östlich von Moskau gefunden worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Nach Angaben der Ermittler wurde die Besitzerin festgenommen. Sie habe das Haus im Dorf Borowski in der Region Tjumen unverletzt verlassen können, meldete die Staatsagentur Tass. Gegen sie werde nun ermittelt.

Vermisster Ordensbruder tot in Tiroler Klamm gefunden

Stans - Ein vermisster Pater aus dem Benediktinerkloster St. Georgenberg in Stans in Tirol ist am Samstag tot in einer Klamm nahe des Klosters gefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der APA einen Bericht des ORF Tirol. Der Mann war zu einer Wanderung aufgebrochen, er wurde seit Freitag vermisst. Der 58-Jährige dürfte im steilen, laubbedeckten Waldgelände ausgerutscht und rund 100 Meter in die Wolfsklamm abgestürzt sein.

Salvini verteidigte seine Migrationspolitik vor Gericht in Palermo

Rom - Die Voranhörung zu einem Prozess gegen Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini wegen seiner Anti-Migrationspolitik ist am Samstag in Palermo fortgesetzt worden. Die Anwältin des Lega-Chefs betonte, dass Salvini bei der Blockade eines Schiffs der spanischen Hilfsorganisation Open Arms im Sommer 2019, wegen der seinem Mandanten Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, stets im Einklang mit Premier Giuseppe Conte und dem Rest des Kabinetts in Rom gehandelt habe.

(Schluss) grh