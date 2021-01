Plagiatsaffäre kostet Arbeitsministerin den Job

Wien - Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ist nach einer Plagiatsaffäre zurückgetreten. In einer Presseerklärung beteuerte die 37-jährige ihre Unschuld und beklagte Vorverurteilung durch "politische Mitstreiter" und Medien. Ihren Nachfolger als Arbeitsminister will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vorstellen. Die FPÖ fordert einen Experten, die SPÖ spricht von "Chaos" in der Regierung, die NEOS von einem nötigen Schritt für Integrität in der Politik.

Mehr als 80.000 Corona-Tote in Großbritannien

London/Marseille - In Großbritannien sind inzwischen mehr als 80.000 Menschen gestorben, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das teilte die Regierung in London am Samstag mit. Seit dem Vortag wurden 1.035 neue Todesfälle gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte aber noch höher sein. Unterdessen sind in der französischen Stadt Marseille 21 Menschen positiv auf die zu erst in England entdeckte, ansteckendere Variante des Corona-Virus getestet worden.

Kind fiel in Enns aus dem zweiten Stock

Enns - Ein knapp vierjähriger Bub ist am Samstagabend aus einem Fenster im zweiten Stock der elterlichen Wohnung in der oberösterreichischen Stadt Enns (Bezirk Linz-Land) gefallen. Der Bub war ansprechbar und wurde nach der notärztlichen Versorgung mit der Rettung ins Kepler Universitätsklinikum eingeliefert, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Kirgistan wählt nach gewaltsamem Machtwechsel Präsidenten

Bischkek - Gut drei Monate nach den blutigen Protesten in dem zentralasiatischen Hochgebirgsland Kirgistan wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Mehr als 3,5 Millionen Wähler sollen über einen Nachfolger von Sooronbaj Dscheenbekow abstimmen, der nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China zurückgetreten war. Als einer der aussichtsreichsten Kandidaten bei der vorgezogenen Präsidentenwahl gilt der Oppositionelle Sadyr Schaparow.

Bei Baumschnitt Stromleitung übersehen: Mann in OÖ tot

Steinerkirchen/Wels - Ein 25-Jähriger ist am Samstagnachmittag in einen Stromkreislauf geraten und gestorben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der tragische Unfall gegen 15.00 Uhr im Bezirk Wels-Land. Der Mann steuerte im Garten seiner Freundin ein Traktorgespann samt Arbeitskorb, um damit Bäume zuzuschneiden. Er dürfte dabei die über den Bäumen hängende Stromleitung übersehen haben und geriet mit dem Arbeitskorb in den Stromkreislauf.

Sieben Tote bei Brand in russischem Altersheim

Tjumen - Bei einem Brand in einem Altersheim in Russland sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien bei den Löscharbeiten in einem Dorf etwa 1.700 Kilometer östlich von Moskau gefunden worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Nach Angaben der Ermittler wurde die Besitzerin festgenommen. Sie habe das Haus im Dorf Borowski in der Region Tjumen unverletzt verlassen können, meldete die Staatsagentur Tass. Gegen sie werde nun ermittelt.

Vermisster Ordensbruder tot in Tiroler Klamm gefunden

Stans - Ein vermisster Pater aus dem Benediktinerkloster St. Georgenberg in Stans in Tirol ist am Samstag tot in einer Klamm nahe des Klosters gefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der APA einen Bericht des ORF Tirol. Der Mann war zu einer Wanderung aufgebrochen, er wurde seit Freitag vermisst. Der 58-Jährige dürfte im steilen, laubbedeckten Waldgelände ausgerutscht und rund 100 Meter in die Wolfsklamm abgestürzt sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red