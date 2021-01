Wirtschaftsforscher Kocher soll Aschbacher nachfolgen

Wien - Die ÖVP wird die Nachfolge der nach einer Plagiatsaffäre zurückgetretenen Arbeitsministerin Christine Aschbacher schon heute, Sonntag, regeln. Dem Vernehmen nach ist die Wahl auf den Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) und Leiter des Fiskalrates, Martin Kocher, gefallen. Für 13 Uhr hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einer Pressekonferenz geladen. Die Angelobung erfolgt am Montag.

Nach Verschwinden indonesischer Boeing Leichenteile gefunden

Jakarta - Nach dem mutmaßlichen Absturz einer indonesischen Passagiermaschine ins Meer hat die Polizei den Fund von Leichenteilen von Passagieren gemeldet. Die Leichenteile seien vor der Küste der Hauptstadt Jakarta gefunden worden. Suchtrupps entdeckten im Meer den Flugschreiber. Die Maschine der indonesischen Fluggesellschaft Sriwijaya Air mit 62 Menschen an Bord war am Samstag nur wenige Minuten nach dem Start vom Radar verschwunden und galt seither als vermisst.

1.651 Corona-Neuinfektionen, 36 weitere Todesfälle

Wien - 1.651 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich sind am Sonntag binnen 24 Stunden gemeldet worden. 36 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, damit stieg die Zahl der Corona-Todesfälle auf insgesamt 6.723, so die täglich veröffentlichten Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Pro 100.000 Einwohner gab es bisher in Österreich 75,5 Tote im Zusammenhang mit SARS-CoV-2.

Erneut Wartezeiten am Grenzübergang Nickelsdorf

Nickelsdorf/St. Pölten - Am Grenzübergang Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See haben die Corona-bedingt verstärkten Kontrollen am Sonntag erneut zu Verzögerungen geführt. Die Wartezeit am Weg von Ungarn nach Österreich betrug nach Angaben des ÖAMTC etwa zwei Stunden. "Die Rückreisewelle rollt weiter", sagte ein Sprecher. Wie bereits in den Tagen davor verlief in der Gegenrichtung alles reibungslos.

Kostelka will gratis Corona-Tests vor Seniorenheimen

Wien - Der Präsident des überparteilichen Seniorenrates und des SPÖ-Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, hat sich dafür ausgesprochen, am Eingang von Senioren- und Pflegeheimen kostenlose Corona-Tests für Besucher anzubieten. Im APA-Interview argumentierte Kostelka, dass man damit die Sicherheit der Bewohner gewährleisten und gleichzeitig ihre Vereinsamung verhindern könne. Nach dem Test- und Masken-Chaos dürfe man nun kein Impfchaos verursachen, warnte Kostelka.

Polizei soll bei Skiliften für Ordnung sorgen

Wien - Die Gesundheitsbehörden sollen mit Polizeiunterstützung bei den Skiliften dafür sorgen, dass das Abstandhalten und Tragen von FFP2-Masken eingehalten wird - das haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag angekündigt. "Wenn notwendig, kann auch der Liftbetrieb eingestellt werden", erklärte Nehammer in einer Mitteilung.

Impeachment-Resolution gegen Trump am Montag möglich

Washington - Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Donald Trump nehmen die Vorbereitungen für ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten und nur noch wenige Tag im Amt befindlichen US-Präsidenten Fahrt auf. Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu sagte dem Sender CNN am Samstag:"Wir erwarten eine Abstimmung im Plenum in der kommenden Woche." Unterdessen erhob die US-Justiz wegen der Parlamentserstürmung Anklage gegen drei weitere Beteiligte.

Anschlag in Afghanistan forderte drei Menschenleben

Kabul - In Afghanistan sind drei Menschen bei einem Bombenanschlag getötet worden, darunter ein ehemaliger Journalist. Wie ein Sprecher des afghanische Innenministeriums am Sonntag sagte, wurde ein Fahrzeug, in dem der mittlerweile für eine Einheit der staatlichen Sicherheitskräfte als Sprecher tätige Ex-Journalist Zia Wadan mitfuhr, in Kabul mit einem Sprengsatz angegriffen. Wadan und zwei seiner "Kollegen" seien dabei getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde demnach verletzt.

