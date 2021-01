IHS-Chef Kocher nach Aschbacher-Abgang neuer Arbeitsminister

Wien - Die Nachfolge der nach einer Plagiatsaffäre zurückgetretenen Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher ist geregelt. Als neuen Arbeitsminister stellte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag überraschend Martin Kocher vor. Der 47-jährige Wirtschaftsforscher leitet das Institut für Höhere Studien und ist kein ÖVP-Mitglied. Der Bereich Familie und Jugend bleibt aber in der Partei und wandert zu Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab. Angelobt wird am Montag.

Spanien kämpft weiter gegen Schneechaos

Madrid - Glückliche Madrilenen im Schnee, aber auch Trauer um mehrere Todesopfer in Spanien: Der schwerste Wintersturm seit 50 Jahren ist am Wochenende über das Landesinnere hinweggefegt. In Madrid und weiteren Teilen Spaniens fielen am Freitag und Samstag mehrere Dutzend Zentimeter Schnee, die zu einem Verkehrschaos führten. Mindestens drei Menschen starben. Nach dem Abzug des Sturms "Filomena" gen Nordosten am Sonntag erwartet das Land nun einen historischen Kälteeinbruch.

Bestürzung nach Flugzeugtragödie in Indonesien

Jakarta - Vor der Insel Java hat eine Flugzeugtragödie vermutlich 62 Menschenleben gefordert. Nach dem Absturz einer indonesischen Passagiermaschine entdeckten Suchtrupps am Sonntag den Flugschreiber der Boeing 737-500 im Meer. Die Maschine war unterwegs von der Hauptstadt Jakarta nach Pontianak auf der Insel Borneo, als es am Samstag kurz nach dem Start vom Radar verschwand. Danach war sein Schicksal lange ungewiss, bis klar wurde: Die Maschine ist in der Javasee zerschellt.

Demokraten drängen auf schnelle Entmachtung Trumps

Washington - Nach dem Sturm von Demonstranten aufs Kapitol drängen die US-Demokraten auf eine rasche Entmachtung von Präsident Donald Trump. Der demokratische Angeordnete Ted Lieu erklärte auf Twitter, seine Partei werde schon am Montag ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Auch einige Republikaner fordern einen Rücktritt Trumps. Ob sich aber ausreichend Stimmen für eine Amtsenthebung vor dem regulären Ende von Trumps Präsidentschaft am 20. Jänner finden, war ungewiss.

Erneut Wartezeiten am Grenzübergang Nickelsdorf

Nickelsdorf/St. Pölten - Am Grenzübergang Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See haben die Corona-bedingt verstärkten Kontrollen am Sonntag erneut zu Verzögerungen geführt. Die Wartezeit am Weg von Ungarn nach Österreich betrug nach Angaben des ÖAMTC etwa zwei Stunden. "Die Rückreisewelle rollt weiter", sagte ein Sprecher. Wie bereits in den Tagen davor verlief in der Gegenrichtung alles reibungslos.

1.651 Corona-Neuinfektionen, 36 weitere Todesfälle

Wien - 1.651 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich sind am Sonntag binnen 24 Stunden gemeldet worden. 36 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, damit stieg die Zahl der Corona-Todesfälle auf insgesamt 6.723, so die täglich veröffentlichten Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Pro 100.000 Einwohner gab es bisher in Österreich 75,5 Tote im Zusammenhang mit SARS-CoV-2.

Wieder großer Andrang im Skigebiet Semmering

Semmering - Am Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntag der bereits im Vorfeld erwartete große Andrang eingetreten. "Die Parkplätze auf der Passhöhe und der Hochstraße sind voll", sagte Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP) zur APA. Es habe sich eine Autokolonne über den Semmering hinwegbewegt. Die äußeren Bedingungen für Wintersport waren bei Hochnebel und Schneefall aber im Grunde nicht sehr einladend.

136 Corona-Neuinfektionen in China

Peking - In China sind am Sonntag von den Behörden 136 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. 99 der Fälle wurden in der Provinz Hebei, direkt vor den Toren der chinesischen Hauptstadt Peking, nachgewiesen. Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen in Hebei auf knapp 400. Es handelt sich um den größten Ausbruch seit Monaten. In den vergangenen Tagen hatten die Behörden deshalb die Maßnahmen in Hebei verschärft und mehrere Millionen Menschen getestet.

