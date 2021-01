IHS-Chef Kocher nach Aschbacher-Abgang neuer Arbeitsminister

Wien - Die Nachfolge der nach einer Plagiatsaffäre zurückgetretenen Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher ist geregelt. Als neuen Arbeitsminister stellte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag überraschend Martin Kocher vor. Der 47-jährige Wirtschaftsforscher leitet das Institut für Höhere Studien und ist kein ÖVP-Mitglied. Der Bereich Familie und Jugend bleibt aber in der Partei und wandert zu Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab. Angelobt wird am Montag.

Schwarzenegger vergleicht Kapitol-Sturm mit "Kristallnacht"

Los Angeles/Washington - Der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (73) hat den Sturm aufs Kapitol mit dem Judenpogrom der Nazis in der sogenannten "Reichskristallnacht" 1938 verglichen. "Mittwoch war der Tag des zerbrochenen Glases hier in den USA", sagte Schwarzenegger in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. "Nachdem ich aus Europa komme, weiß ich aus erster Hand, wie Dinge außer Kontrolle geraten können", schlug er einen Bogen zu seiner Kindheit im Nachkriegsösterreich.

Bisher rund 30.000 Corona-Impfungen in Österreich

Wien - Die Einmeldungen der Alters- und Pflegeheime zum Abrufen von Impfstoffen sind nun voll in Umsetzung, berichtete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag. Bereits 111.515 Impfdosen waren mit Mitternacht abgerufen. Mit Ende dieser Woche werden rund 30.000 Impfungen gegen Corona durchgeführt worden sein. Die Länder sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die noch nicht erfolgten Meldungen durch die Heime rasch umgesetzt werden. Die Entwicklung sei sehr positiv.

Tausende bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Prag

Prag - Tausende Menschen haben am Sonntag in Prag gegen die Verschärfung der Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele trugen keine Masken und hielten keine Sicherheitsabstände ein. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Stopp den Corona-Terror". Zu den Organisatoren gehörten unter anderem Gastwirte und Fitness-Trainer. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf rund 2.000. Am Donnerstag waren die Lockdown-Maßnahmen in Tschechien bis vorläufig 22. Jänner verschärft worden.

Populist Schaparow führt bei Präsidentenwahl in Kirgistan

Bischkek - Rund drei Monate nach den Unruhen in der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgistan liegt der russlandtreue Politiker Sadyr Schaparow bei der Präsidentenwahl klar an der Spitze. Das zeigten am Sonntag vorläufige Daten der Wahlkommission. Demnach kommt Schaparow nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 80 Prozent Zustimmung. Damit dürfte er die Wahl bereits in der ersten Runde schaffen.

Neue Variante des Coronavirus in Japan aufgetaucht

Tokio/Brasilia - Bei vier aus Brasilien nach Japan eingereisten Menschen ist eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Sie sei nicht identisch mit den bisher in Großbritannien und Südafrika nachgewiesenen Erreger-Varianten, gab Takaji Wakita, der Chef der japanischen Gesundheitsbehörde am Sonntag bekannt. Zur Zeit gäbe es keine Hinweise darauf, dass die neu entdeckte Variante ansteckender ist.

Wieder großer Andrang im Skigebiet Semmering

Semmering - Am Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntag der bereits im Vorfeld erwartete große Andrang eingetreten. "Die Parkplätze auf der Passhöhe und der Hochstraße sind voll", sagte Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP) zur APA. Es habe sich eine Autokolonne über den Semmering hinwegbewegt. Die äußeren Bedingungen für Wintersport waren bei Hochnebel und Schneefall aber im Grunde nicht sehr einladend.

