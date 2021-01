Martin Kocher wird als Arbeitsminister angelobt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag den neuen Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) angeloben. Der 47-jährige Wirtschaftsforscher tritt die Nachfolge von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) an, die am Samstag wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetreten ist. Die Zuständigkeit für Familie und Jugend übernimmt in weiterer Folge Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP). Dafür ist aber noch eine Änderung des Bundesministeriengesetzes nötig.

Modekette Adler ist insolvent

Haibach - Die Modekette Adler ist zahlungsunfähig. Das deutsche Unternehmen, das auch mit 24 Filialen in Österreich präsent ist, hat am Sonntag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aschaffenburg im deutschen Bundesland Bayern gestellt. Konkret soll das Unternehmen in Eigenverwaltung nach einem Insolvenzplan saniert werden, schrieb Adler am Sonntagabend in einer Pflichtmitteilung. Der Geschäftsbetrieb sollte unter Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfange fortgeführt werden.

US-Demokraten wollen Absetzungsverfahren für Trump starten

Washington - Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen am Montag ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in die Wege leiten. Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu kündigte am Wochenende im Sender CNN an, die Demokraten würden dann eine entsprechende Resolution in die Kammer einbringen. Sein demokratischer Kollege James Clyburn sagte CNN, die Plenarabstimmung könnte am Dienstag oder Mittwoch erfolgen.

Schwarzenegger vergleicht Kapitol-Sturm mit "Kristallnacht"

Los Angeles/Washington - Der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (73) hat den Sturm aufs Kapitol mit dem Judenpogrom der Nazis in der sogenannten "Reichskristallnacht" 1938 verglichen. "Mittwoch war der Tag des zerbrochenen Glases hier in den USA", sagte Schwarzenegger in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. "Nachdem ich aus Europa komme, weiß ich aus erster Hand, wie Dinge außer Kontrolle geraten können", schlug er einen Bogen zu seiner Kindheit im Nachkriegsösterreich.

Klimagipfel zum Schutz der Artenvielfalt in Paris

Paris - Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter internationaler Organisationen wollen am Montag in Paris Investitionen in den Klimaschutz vorantreiben. Auf der Agenda des "One Planet Summit" steht vor allem das Thema Biodiversität und der Schutz von Ökosystemen. An der virtuellen Konferenz nehmen neben UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der britischen Premier Boris Johnson teil.

Populist Schaparow führt bei Präsidentenwahl in Kirgistan

Bischkek - Rund drei Monate nach den Unruhen in der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgistan liegt der russlandtreue Politiker Sadyr Schaparow bei der Präsidentenwahl klar an der Spitze. Das zeigten am Sonntag vorläufige Daten der Wahlkommission. Demnach kommt Schaparow nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 80 Prozent Zustimmung. Damit dürfte er die Wahl bereits in der ersten Runde schaffen.

Tausende bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Prag

Prag - Tausende Menschen haben am Sonntag in Prag gegen die Verschärfung der Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele trugen keine Masken und hielten keine Sicherheitsabstände ein. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Stopp den Corona-Terror". Zu den Organisatoren gehörten unter anderem Gastwirte und Fitness-Trainer. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf rund 2.000. Am Donnerstag waren die Lockdown-Maßnahmen in Tschechien bis vorläufig 22. Jänner verschärft worden.

