Entscheidung über Lockdown-Ende in nächsten Tagen

Wien - Die Bundesregierung wird noch diese Woche über eine allfällige Verlängerung des bis 24. Jänners aufrechten Lockdowns und über die für 18. Jänner geplante Schulöffnung entscheiden. Das sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstagabend im ORF-"Report". Abhängig sei das weitere Vorgehen von einer "sehr präzisen Analyse" der aktuellen Situation in Hinblick auf die nun auch in Österreich aufgetretenen britischen Virus-Mutation B.1.1.7.

Erstmals mehr als 4.300 Corona-Tote an einem Tag in den USA

Washington - In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldeten die Behörden 4.327 Tote, geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervor. Der bisherige Höchstwert war mit 4.194 Toten am 7. Jänner registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen war am selben Tag mit 215.805 vergleichsweise niedrig.

Pence lehnt Absetzung Trumps per Verfassungszusatz ab

Washington - US-Vizepräsident Mike Pence hat dem Repräsentantenhaus offiziell mitgeteilt, dass er keine vorzeitige Entfernung des abgewählten Präsidenten Donald Trump mittels eines Verfassungsartikels unterstützt. "Ich glaube nicht, dass ein solches Vorgehen im besten Interesse unserer Nation und im Einklang mit unserer Verfassung ist", erklärte Pence am Dienstag in einem in Washington veröffentlichten Brief an die Vorsitzende der Kongresskammer, Nancy Pelosi.

Nawalny will nach Vergiftung nach Russland zurückkehren

Berlin/Moskau - Der Kremlgegner Alexej Nawalny will nach seiner Vergiftung an diesem Sonntag nach Moskau zurückkehren. Er lande am 17. Jänner mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda, teilte er auf Twitter und Instagram am Mittwoch mit. Er hält sich nach dem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok seit August zur Heilung in Deutschland auf. Die Frage einer Rückkehr habe sich für ihn nie gestellt, weil er Russland nie selbst verlassen habe, schrieb der 44-Jährige.

Weniger Kirchenaustritte im Jahr 2020

Wien - Die Austritte aus der katholischen Kirche sind im vergangenen Jahr gegenüber 2019 gesunken, und zwar um 13,7 Prozent. Sie lagen damit etwas unter jenen von 2018. Die Katholikenzahl in Österreich ging 2020 um 1,5 Prozent auf 4,91 Millionen zurück, ergeben die am Mittwoch laut Kathpress von den österreichischen Diözesen veröffentlichten Statistiken.

Schramböck verteidigt offene Lifte - Hilfsmaßnahmen greifen

Wien - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verteidigt das Offenhalten der Skilifte, setzt auf den Konjunkturmotor Exporte und hat keine Angst davor, dass ihre Doktorarbeit von Plagiatsjäger Stefan Weber überprüft wird. Ob der Lock-Down, wie geplant, am 24. Jänner endet, lässt sie im Gespräch mit dem "Kurier" (Mittwochausgabe") offen. "Das wird jetzt sehr davon abhängen, wie sich in den nächsten Tagen die Infektionszahlen und die Mutation entwickeln", so die Ministerin.

Estlands Regierungschef Ratas kündigte Rücktritt an

Tallinn - Estlands Ministerpräsident Jüri Ratas hat nach Korruptionsvorwürfen gegen seine Partei seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle damit die politische Verantwortung übernehmen und die Möglichkeit geben, die Vorwürfe aufklären zu können, teilte Ratas am Mittwoch in Tallinn mit. Die Justizbehörden des baltischen EU-Landes hatten zuvor Ermittlungen wegen eines staatlichen Hilfskredits an ein Immobilienprojekt gegen Ratas' linksgerichtete Zentrumspartei eingeleitet.

SPÖ wirft Regierung "Schneckentempo" beim Impfen vor

Wien - Die SPÖ wirft der Regierung ein "Impf-Chaos" im Zusammenhang mit dem Coronavirus vor und hat deshalb für den heutigen Mittwoch eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen. In einer "Dringlichen Anfrage", die bereits um 7.30 Uhr bei noch äußerst spärlich besetzten Reihen im Sitzungssaal eingebracht wurde, fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf, das "Schneckentempo" zu beenden. Debattiert wird die "Dringliche" ab 10.30 Uhr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red