Nationalrat ebnet Weg zum "Reintesten"

Wien - Schon bald wird es zumindest theoretisch die Möglichkeit geben, mittels eines Corona-Tests die Teilnahme an einer Kultur- oder Sportveranstaltung zu erwirken. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird am Donnerstag vom Nationalrat beschlossen. Auch das Einchecken in ein Hotel kann an ein negatives Test-Ergebnis gebunden werden. Zweites Highlight der Sondersitzung des Nationalrats ist die Vorstellung des neuen Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP).

Rückkehr der Schüler ab 25. Jänner im Schichtbetrieb geplant

Wien - Ab 25. Jänner und damit eine Woche später als ursprünglich geplant sollen die Schüler in Österreich wieder vom Fernunterricht in die Klassenzimmer wechseln. Das hat das Bildungsministerium am Mittwoch bekanntgegeben. In den Schulen wird allerdings kein Vollbetrieb stattfinden, es wird auf Ausdünnung etwa durch Schichtbetrieb gesetzt. Käme ein weiterer harter Lockdown wie im Frühjahr, bei dem das öffentliche Leben komplett heruntergefahren wird, würde dieser Plan aber obsolet.

Österreich schließt 45 Grenzübergänge zu Tschechien/Slowakei

Wien - Österreich schließt mit Donnerstag 0.00 Uhr 45 kleinere Grenzübergänge zu Tschechien und der Slowakei. "Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit" werde der Grenzverkehr an den Grenzübergangsstellen zur Gänze eingestellt, heißt es in der entsprechenden Verordnung des Innenministeriums. Betroffen sind etwa die Übergänge Gmünd - Česk� Velenice, Hardegg - Čižov, Haugschlag - Smrčn�, Angern-March - Zahorska Ves oder Hainburg - Devin.

Regierungskoalition in Italien geplatzt

Rom - Während in Italien über 80.000 Corona-Tote verzeichnet, stürzt das Land in eine Regierungskrise. Die Splitterpartei "Italia Viva" um Ex-Premier Matteo Renzi trat am Mittwoch aus der Regierungskoalition aus. Die beiden Renzi-Ministerinnen - Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti - reichten ihren Rücktritt ein. Grund sind Divergenzen über das milliardenschwere Corona-Hilfsprogramm "Recovery Plan", das die Regierung verabschiedet hat.

Außenminister Schallenberg reist nach Äthiopien

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Erstmals nach fast einem Jahr reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wieder in ein nicht-europäisches Land. Am Donnerstag und Freitag besucht Österreichs Chefdiplomat Äthiopien, wo er sich unter anderem für ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen in die Konfliktregion Tigray einsetzen will. Die humanitäre Situation in dem langjährigen Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (EZA) ist äußerst angespannt.

Tod Tausender Kinder in irischen Heimen sorgt für Entsetzen

Dublin - Der Untersuchungsbericht über den Tod Tausender Babys und Kinder in Mutter-Kind-Heimen sorgt in Irland für Aufsehen und Empörung. Regierungschef Micheal Martin entschuldigte sich am Mittwoch öffentlich für das Leid. Verantwortlich sei die Kirche, die den "perversen Moralkodex" überwacht habe. Aber auch der Staat habe versagt. Laut Bericht starben etwa 9.000 Kinder in Heimen, die von der Regierung kontrolliert und von religiösen Organisationen geleitet wurden.

Vergewaltigungsprozess gegen OÖ-Politiker

Linz - Weil er eine Mitarbeiterin sexuell belästigt, mehrmals vergewaltigt und - als sie das öffentlich machte - verleumdet haben soll, muss sich ab Donnerstag ein oberösterreichischer Landtagsabgeordneter und Bürgermeister vor Gericht verantworten. Der ÖVP-Politiker, für den die Unschuldsvermutung gilt, bestreitet die Vorwürfe. Sein Landtagsmandat hat er nach Bekanntwerden der Anklage ruhend gestellt, Bürgermeister ist er aber geblieben.

EuGH urteilt über Regeln bei Abschiebung von Minderjährigen

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Donnerstag über die Frage, wie vor der Abschiebung von Minderjährigen verfahren werden muss. Ein Gericht in den Niederlanden ist mit dem Fall eines Asylbewerbers aus Afrika befasst, dem die Behörden ein Aufenthaltsrecht verwehren. Es bat den EuGH um Auslegung des EU-Rechts.

