Erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eröffnet

Washington - Nach der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger muss sich Donald Trump als erster US-Präsident in der Geschichte einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Neben allen 222 Demokraten stimmten am Mittwoch auch zehn von Trumps Republikanern im Repräsentantenhaus für die Eröffnung eines neuen Impeachment-Verfahrens. 197 Republikaner votierten dagegen. Trump muss sich damit im Senat wegen "Anstiftung zum Aufruhr" verantworten.

Nationalrat ebnet Weg zum "Reintesten"

Wien - Schon bald wird es zumindest theoretisch die Möglichkeit geben, mittels eines Corona-Tests die Teilnahme an einer Kultur- oder Sportveranstaltung zu erwirken. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird am Donnerstag vom Nationalrat beschlossen. Auch das Einchecken in ein Hotel kann an ein negatives Test-Ergebnis gebunden werden. Zweites Highlight der Sondersitzung des Nationalrats ist die Vorstellung des neuen Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP).

WHO-Mission zur Erkundung der Corona-Ursprünge in Wuhan

Wuhan - Nach tagelanger Verzögerung ist ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der chinesischen Stadt Wuhan eingetroffen, um die Ursprünge des neuartigen Coronavirus zu erforschen. Aufnahmen des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CGTN zeigten am Donnerstag, wie die aus Singapur kommende Maschine mit den WHO-Experten in Wuhan landete.

US-Botschafter Traina sieht Impeachment skeptisch

Wien/Washington - Der scheidende US-Botschafter Trevor Traina sieht das Vorgehen des US-Kongresses gegen Donald Trump skeptisch. "Ich denke, dass es viele dringende Probleme gibt, die jetzt die Aufmerksamkeit des Kongresses erfordern", sagte Traina im APA-Interview mit Blick auf die Coronakrise oder die hohe Arbeitslosigkeit. Er zeigte sich überzeugt, dass die USA die aktuelle politische Krise hinter sich lassen werde und schloss einen Comeback-Versuch Trumps im Jahr 2024 nicht aus.

US-Behörde fordert Tesla zu Rückruf von 158.000 Autos auf

Washington/Palo Alto (Kalifornien) - Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (NHTSA) hat den Autobauer Tesla zum Rückruf Zehntausender Fahrzeuge aufgefordert. Grund sei ein Fehler in der Infotainment-Einheit (Media Control Unit), der ein Sicherheitsrisiko darstelle, wie die Behörde am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Betroffen seien 158.000 Autos der Reihen Model S und Model X.

Lange Haftstrafe für Südkoreas Ex-Präsidentin Park bestätigt

Seoul - Sechs Monate nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye zu 20 Jahren Haft wegen Korruption und anderer Vergehen ist das Urteil rechtskräftig. Das Oberste Gericht in Seoul verwarf am Donnerstag nach eigenen Angaben die von der Staatsanwaltschaft eingelegten Rechtsmittel gegen das Urteil in dem wiederaufgenommenen Verfahren gegen Park vom vergangenen Juli.

EuGH urteilt über Regeln bei Abschiebung von Minderjährigen

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Donnerstag über die Frage, wie vor der Abschiebung von Minderjährigen verfahren werden muss. Ein Gericht in den Niederlanden ist mit dem Fall eines Asylbewerbers aus Afrika befasst, dem die Behörden ein Aufenthaltsrecht verwehren. Es bat den EuGH um Auslegung des EU-Rechts.

