Wieder mehr als 1.500 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Knapp drei Wochen nach Beginn des dritten harten Lockdowns in Österreich liegt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin bei mehr als 1.500. In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.528 Neuinfektionen eingemeldet, so die Zahlen von Innen- und Justizministerium. Der Schnitt der vergangenen Woche fiel erstmals wieder unter 2.000 - durchschnittlich kamen jeden Tag 1.999 neue Fälle hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind bereits fast 7.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Bürgermeister Ludwig erwartet Verschärfungen des Lockdowns

Wien - Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rechnet im Vorfeld der Gesprächsrunde zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten nicht damit, dass Österreich bald Corona-Lockerungen ins Haus stehen könnten. "Ich gehe davon aus, dass es Verschärfungen gibt", sagte der Sozialdemokrat am Freitag am Rande eines Medientermins. Das sei aber nur seine Vermutung. Konkrete Informationen gebe es nämlich noch nicht.

Künftig Test- oder FFP2-Maskenpflicht in manchen Berufen

Wien - Für bestimmte Berufsgruppen mit Kundenkontakt oder fehlenden Abstandmöglichkeiten können - durch den entsprechenden Beschluss im Nationalrat am gestrigen Donnerstag - nach Ende des Lockdowns regelmäßige COVID-19-Tests verordnet werden. Wer keinen Test machen will, muss eine FFP2-Maske tragen. Beispielsweise die ÖBB stellen ihren Mitarbeitern mit Fahrgastkontakt wegen der hohen Corona-Neuinfektionen solche FFP2-Masken zur Verfügung, teilte die Staatsbahn am Freitag mit.

Frächter warnen vor Versorgungsengpässen

Wien/Berlin - In Österreich schlagen Frächter Alarm: Deutschlands verschärfte Einreisebestimmungen könnten zu Versorgungsproblemen führen, warnte der Zentralverband Spedition & Logistik am Freitag in einer Aussendung. "Bei aller notwendigen Vorsicht vor dem Coronavirus müssen wir auch alles tun, um neben der Gesundheitskrise eine Versorgungskrise zu vermeiden", sagte Zentralverband-Präsident Alexander Friesz. Er appellierte an die Politik, praktikable und einheitliche Regelungen zu finden.

Nehammer warnt vor "radikalen Gruppen" bei Samstag-Demos

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat für die Anti-Corona-Demonstrationen am kommenden Samstag eine hohe Polizeipräsenz angekündigt. Mehrere "radikale Gruppen" hätten zu Versammlung aufgerufen, darunter sollen sich laut Verfassungsschutz sowohl rechts- als auch linksextremistische Gruppierungen befinden. Deren Aufeinandertreffen berge ein "nicht zu unterschätzendes Konfliktpotenzial", warnte Nehammer.

Regierung verliert in Corona-Krise weiter an Vertrauen

Wien - Die Regierung verliert weiter an Vertrauen in der Bevölkerung. Wie im November müssen auch im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex fast alle Politiker ein weiteres Minus hinnehmen - die stärksten Verluste erleiden mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Bildungsminister Heinz Faßmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz die Hauptakteure in der Corona-Krise. Der neue Arbeitsminister Martin Kocher (alle drei ÖVP) steigt gleich auf Platz vier der Rangliste ein.

Polizei warnt vor Zunahme von Kellereinbrüchen

Wien - Das Bundeskriminalamt warnt vor einer Zunahme bei Kellereinbrüchen. Seit 2013 bewegt sich laut polizeilicher Kriminalstatistik der jährlich erfasste Gesamtschaden in Österreich zwischen acht und zehn Millionen Euro. Der Anteil an der gesamten Diebstahlskriminalität lag zwischen 2013 und 2019 bei rund fünf Prozent. 2020 konnte ein sprunghafter Anstieg auf acht Prozent beobachtet werden, hieß es in einer Aussendung. Diebe haben es demnach vor allem auf Fahrräder abgesehen.

