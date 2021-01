Regierung entscheidet über Corona-Lockdown

Wien - Nach einem Gesprächsmarathon entscheidet die Regierung am Wochenende über die weitere Vorgangsweise in Sachen Corona-Pandemie. An Lockerungen ist angesichts der neuen Virusmutation nicht mehr gedacht, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) rechnete nach einem Treffen der Länder mit dem Kanzler mit der Verlängerung des Lockdowns "bis weit in den Februar hinein". Die Regierung berät Samstag noch mit Experten und Sozialpartnern, am Sonntag ist die Entscheidung zu erwarten.

Landesweite Corona-Massentests in Niederösterreich

St. Pölten - In Niederösterreich haben Samstagfrüh die zweitägigen landesweiten Corona-Massentests begonnen. Die in den 573 Gemeinden eingerichteten 1.151 Stationen gingen um 8.00 Uhr in Betrieb. Sie werden - so wie auch am (morgigen) Sonntag - bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Wie bereits bei der ersten Auflage im Dezember sind erneut tausende Freiwillige involviert. Mit der Abwicklung betraut sind die Kommunen gemeinsam mit den Einsatzorganisationen.

Deutsche CDU wählt neuen Vorsitzenden

Berlin - Nach knapp einjähriger Hängepartie wählt die deutsche CDU am Samstag (9.30 Uhr) auf einem Online-Parteitag einen neuen Vorsitzenden. Neben dem Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet kandidieren Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen. Es wird damit gerechnet, dass keiner der Kandidaten schon im ersten Wahlgang die dann nötige absolute Mehrheit erhält und dass direkt im Anschluss ein zweiter Wahlgang notwendig wird.

Anti-Corona-Demos am Samstag in Wien

Wien - Wien ist am Samstag Schauplatz mehrerer Anti-Corona-Demos, für die es Anmeldungen mit einer Gesamtzahl von bis zu 30.000 Teilnehmern gibt. Die größte Kundgebung findet am Heldenplatz in der Innenstadt statt, wo die Anmelder eine Manifestantenzahl von bis zu 20.000 angegeben haben. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag bereits eine besonders starke Polizeipräsenz angekündigt und vor der Mobilisierung radikaler Gruppen gewarnt.

Kärnten impft am Wochenende Über-80-Jährige

Klagenfurt - Nachdem die erste Impfrunde in den Kärntner Pflegeheimen mit 7.000 Geimpften abgeschlossen worden ist, sollen ab dem heutigen Samstag 1.800 Kärntner, die über 80 Jahre alt sind, über das ganze Wochenende folgen. Die Impfungen finden in den Bezirksstellen der Gesundheitskasse (ÖGK) statt. Über ihre Wohnsitzgemeinden haben sich bereits 25.000 Menschen zu einer Impfung angemeldet. Wann der Impfstoff für sie alle geliefert wird, ist noch nicht klar.

Waldbrand in Chile: Tausende müssen Häuser verlassen

Santiago de Chile - Rund 25.000 Menschen sind wegen eines riesigen Waldbrandes in der zentralen Küstenregion Chiles um die Stadt Valparaiso vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Mindestens sieben Häuser wurden zerstört, wie die chilenische Zeitung "La Tercera" am Freitag (Ortszeit) berichtete. Demnach war besonders die Stadt Quilpue etwa 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Santiago de Chile, wo die Rauchwolke immer noch zu sehen war, betroffen. Mindestens 300 Hektar Wald verbrannten.

Starkes Nachbeben in Sulawesi

Jakarta - Die am Freitag von einem schweren Erdbeben getroffene indonesische Insel Sulawesi ist am Samstag früh von einem starken Nachbeben erschüttert worden. Der Erdstoß wurde nach offiziellen Angaben mit einer Stärke von 5,0 gemessen, forderte aber nach ersten Erkenntnissen keine neuen Opfer und richtete auch keine weiteren Schäden an. Bei dem Beben am Freitag waren mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen und über 600 Menschen verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red