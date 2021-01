Regierung verkündet Lockdown-Verlängerung

Wien - Nach intensiven Beratungen mit Ländern, Experten und Sozialpartnern verkündet die Regierung am Sonntag ihre Entscheidung über die weiteren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Der "harte" Lockdown soll bis 7. Februar beibehalten werden, erfuhr die APA aus Verhandlerkreisen. Angesichts der mittlerweile auch in Österreich festgestellten, ansteckenderen Virus-Mutation haben Experten eindringlich gewarnt, die Beschränkungen zu lockern.

1.723 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen bleibt in Österreich relativ hoch: 1.723 neue Fälle wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet, was unter dem Schnitt vergangenen Woche von 1.920 Fällen liegt. Die Zahl der mit Covid-19 gestorbenen Menschen lag am Samstag bei 66 und somit über dem Schnitt von 50. Damit sind es nun bereits 7.053 Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie, wie die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium ergaben.

Landesweite Corona-Massentests in Niederösterreich

St. Pölten - In Niederösterreich haben Samstagfrüh die zweitägigen landesweiten Corona-Massentests begonnen. Die in den 573 Gemeinden eingerichteten 1.151 Stationen gingen um 8.00 Uhr in Betrieb. Sie werden - so wie auch am (morgigen) Sonntag - bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Wie bereits bei der ersten Auflage im Dezember sind erneut tausende Freiwillige involviert. Mit der Abwicklung betraut sind die Kommunen gemeinsam mit den Einsatzorganisationen.

Zahl der Todesopfer nach Erdbeben auf Sulawesi gestiegen

Jakarta - Die Zahl der Todesopfer des Erdbebens auf der indonesischen Insel Sulawesi ist bis Sonntag früh mit fortschreitenden Bergungsarbeiten auf 62 gestiegen. Das teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Das Beben der Stärke 6,2 am Freitag habe allein in der Inselhauptstadt Mamuju 47 Menschenleben gefordert, sagte Behördensprecher Raditya Jati. Helfer befreiten unterdessen weitere Opfer aus den Trümmern eingestürzter Häuser, damit stieg die Zahl der Verletzten auf 826.

Nawalny kehrt nach Russland zurück - Festnahme droht

Moskau - Fünf Monate nach seiner Vergiftung will der Kremlkritiker Alexej Nawalny am Sonntag von Deutschland nach Russland zurückkehren - wo ihm die direkte Festnahme droht. Das Flugzeug der russischen Gesellschaft Pobeda soll am Nachmittag vom Berliner Flughafen BER starten und um 17.20 Uhr MEZ (19.20 Uhr Ortszeit) am Moskauer Flughafen Wnukowo landen. Der Oppositionsführer hatte seine Anhänger aufgerufen, ihn dort zu treffen.

Boris Johnson lädt zu G7-Gipfel im Juni nach Cornwall ein

London - Als Gastgeber hat der britische Premier Boris Johnson die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten für heuer nach Cornwall eingeladen. Der Gipfel soll vom 11. bis 13. Juni in der Küstenstadt Carbis Bay stattfinden, teilte die britische Regierung am Samstagabend mit. Es soll das erste persönliche Treffen der Regierungschefs nach rund zwei Jahren sein. Außerdem ist es der erste G7-Gipfel für US-Präsident Joe Biden sowie der letzte für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.

Tumulte und Rechtsextremisten bei Corona-Aufmarsch in Wien

Wien - Der Aufmarsch von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Wien hat am Samstag friedlich begonnen, aber dann gab es doch Tumulte, beinahe Zusammenstöße mit Gegendemonstranten und Übergriffe gegen Medienvertreter. Die Polizei berichtete von 20 Festnahmen und mehr als 300 Anzeigen. Laut Polizei marschierten etwas mehr als 10.000 gegen die Corona-Maßnahmen, laut Veranstalter mehr als 50.000.

