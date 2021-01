Putin-Kritiker Nawalny in Russland festgenommen

Moskau - Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden. Der 44-Jährige sei an der Passkontrolle abgeführt worden, meldete der Telegram-Kanal des Oppositionellen am Sonntag. Russlands Strafvollzug hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er während seines Aufenthaltes in Deutschland gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll. Zahlreiche Länder forderten die Freilassung Nawalnys.

Lockdown dauert bis mindestens 7. Februar

Wien - Österreich bleibt noch länger im Lockdown: Wie die Regierung am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz bestätigt hat, bleibt der Lockdown bis mindestens 7. Februar aufrecht und endet nicht wie ursprünglich geplant am 24. Jänner. Auch kommen weitere Verschärfungen wie eine FFP2-Maskenpflicht. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) argumentierte die Verlängerung mit der Ausbreitung der britischen Variante des Virus, die wesentlich ansteckender sein dürfte als die bisherige Form.

Landeshauptleute demonstrieren Lockdown-Einigkeit

Wien - Die Landeshauptleute haben am Sonntag nach der von der türkis-grünen Bundesregierung verkündeten Lockdown-Verlängerung bis 7. Februar Einigkeit demonstriert und einen nationalen Schulterschluss beschworen. Kritische Stimmen waren unter den Landeschefs vorerst nicht auszumachen. Diese kamen von freiheitlichen Landesorganisationen.

Mehr als 80 Tote bei Kämpfen zwischen Volksgruppen im Sudan

Khartum - In der sudanesischen Unruheregion Darfur sind bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Angehörigen verschiedener Volksgruppen mehr als 80 Menschen getötet worden. Es gebe 83 Todesopfer und 160 Verletzte, teilte das sudanesische Ärztekomitee mit. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Suna dauerten die Kämpfe in El Geneina, der Hauptstadt des Bundesstaats West-Darfur, am Sonntag an.

Mordalarm in Oberösterreich

Steyr - In Aschach an der Steyr ist am Sonntagvormittag eine 71-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei Oberösterreich bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. "Die Frau lag blutüberströmt in ihrem Bett", sagte Polizeisprecher Clemens Lehner-Redl im Gespräch mit der APA. Ihr 73-jähriger Ehemann ist tatverdächtig. Er sei jedoch nicht ansprechbar gewesen und konnte noch nicht vernommen werden, sagte Lehner-Redl.

Italiens Premier Conte stellt sich Vertrauensvotum

Rom - Für Italiens Premier Giuseppe Conte beginnt eine entscheidende Woche. Nach dem Austritt des Juniorpartners Italia Viva um Expremier Matteo Renzi aus der Regierungskoalition stellt sich Conte am Montag einer Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Am Dienstag ist dann das Vertrauensvotum im Senat vorgesehen. Conte sucht nach einer Mehrheit für seinen Regierungskurs, nicht ausgeschlossen wird, dass es zu einem dritten Kabinett unter seiner Führung kommen könnte.

Wiener Impf-Vormerkplattform geht offiziell in Betrieb

Wien - In Wien startet heute, Montag, nun auch offiziell die Vormerkplattform für die Coronavirusimpfung. Auf der Webseite https://impfservice.wien können sich alle Wienerinnen und Wiener dafür registrieren. Dass das Interesse sehr groß ist, zeigte sich bereits am Wochenende: Am Samstag erfolgte der nicht beworbene "Soft Start" der Plattform. Bis Sonntagnachmittag meldeten sich bereits 120.000 Personen an.

Fünf Tote nach Hüttenbrand in Norwegen gefunden

Oslo - Bei einem nächtlichen Brand in einer Hütte in Norwegen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die zuständige Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurden am späten Nachmittag auch die letzten beiden der fünf zunächst vermissten Menschen gefunden. Identifiziert wurden sie noch nicht.

