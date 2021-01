Putin-Kritiker Nawalny in Russland festgenommen

Moskau - Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden. Der 44-Jährige sei an der Passkontrolle abgeführt worden, meldete der Telegram-Kanal des Oppositionellen am Sonntag. Russlands Strafvollzug hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er während seines Aufenthaltes in Deutschland gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll. Zahlreiche Länder forderten die Freilassung Nawalnys.

Wiener Impf-Vormerkplattform geht offiziell in Betrieb

Wien - In Wien startet heute, Montag, nun auch offiziell die Vormerkplattform für die Coronavirusimpfung. Auf der Webseite https://impfservice.wien können sich alle Wienerinnen und Wiener dafür registrieren. Dass das Interesse sehr groß ist, zeigte sich bereits am Wochenende: Am Samstag erfolgte der nicht beworbene "Soft Start" der Plattform. Bis Sonntagnachmittag meldeten sich bereits 120.000 Personen an.

Studie zeigt erste Erfolge bei Impfkampagne in Israel

Tel Aviv - Einen Monat nach Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Studienergebnisse, dass das Vakzin die Zahl von Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen signifikant niedriger, wie eine Studie der größten Krankenkasse des Landes ergab. Bereits 75 Prozent der über 60-Jährigen wurden geimpft.

US-Botschafter: Auch nach Trump enge Beziehungen mit Wien

Wien/Washington - Der scheidende US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, glaubt nicht an einen Rücksetzer in den bilateralen Beziehungen unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Die unter Donald Trump entstandene "neue Nähe wird nicht enden, sondern wird weitergehen", betonte Traina im APA-Interview. "Ich denke, dass es in Washington ein neues Bewusstsein gibt für die strategischen Vorteile, die Österreich hat", sagte der Kalifornier, dessen Amtszeit am Mittwoch mit jener Trumps endet.

Zahl der Todesopfer nach Erdbeben auf Sulawesi steigt auf 81

Jakarta - Drei Tage nach dem Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die Zahl der Opfer um acht auf 81 gestiegen. Das teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Montag mit. Das Beben der Stärke 6,2 am Freitag habe allein in der Inselhauptstadt Mamuju 70 Menschenleben gefordert. Die Zahl der Verletzten wurde mit mehr als 740 angegeben. Fast 28.000 Menschen befänden sich in Notunterkünften.

Mann in Oberösterreich von Zug erfasst und schwer verletzt

Schwertberg - Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land ist am Sonntagabend in Schwertberg (Bezirk Perg) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich kam er gegen 18.45 Uhr bei dem Versuch, unmittelbar vor dem Bahnhof Schwertberg die Gleise zu überqueren, zu Sturz und wurde unter einem herannahenden Zug eingeklemmt und am linken Fuß schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam wurde er ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.

Vulkan Merapi auf Java spuckt Asche und Gestein aus

Yogyakarta - Auf der indonesischen Insel Java hat der Vulkan Merapi glühende Asche und Gestein herausgeschleudert. Das sich schnell bewegende Gemisch aus extrem heißen Gesteinsbrocken, Gas und Asche sei einen Kilometer weit die Hänge des Vulkans heruntergelaufen, teilte die Geologiebehörde Geological Agency (GA) am Montag mit. Berichte über Verletzte gab es nicht. Der etwa 35 Kilometer nördlich der Großstadt Yogyakarta gelegene Merapi gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt.

Italiens Premier Conte stellt sich Vertrauensvotum

Rom - Für Italiens Premier Giuseppe Conte beginnt eine entscheidende Woche. Nach dem Austritt des Juniorpartners Italia Viva um Expremier Matteo Renzi aus der Regierungskoalition stellt sich Conte am Montag einer Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Am Dienstag ist dann das Vertrauensvotum im Senat vorgesehen. Conte sucht nach einer Mehrheit für seinen Regierungskurs, nicht ausgeschlossen wird, dass es zu einem dritten Kabinett unter seiner Führung kommen könnte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red