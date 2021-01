Verbleib Nawalnys nach Festnahme bei Moskau-Rückkehr unklar

Moskau/Berlin/Helsinki - Von dem nach seiner Rückkehr nach Moskau sofort inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny fehlt nach Angaben seines Mitarbeiterstabs jede Spur. "Alexej ist schon seit 14 Stunden in Haft, ihm wurde nicht erlaubt zu telefonieren, obwohl alle Festgenommenen dieses Recht haben", teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Montag auf Twitter mit. Unterdessen mehren sich die internationalen Stimmen für eine sofortige Freilassung.

Wiener Impf-Vormerkplattform geht offiziell in Betrieb

Wien - In Wien startet heute, Montag, nun auch offiziell die Vormerkplattform für die Coronavirusimpfung. Auf der Webseite https://impfservice.wien können sich alle Wienerinnen und Wiener dafür registrieren. Dass das Interesse sehr groß ist, zeigte sich bereits am Wochenende: Am Samstag erfolgte der nicht beworbene "Soft Start" der Plattform. Bis Sonntagnachmittag meldeten sich bereits 120.000 Personen an.

Studie zeigt erste Erfolge bei Impfkampagne in Israel

Tel Aviv - Einen Monat nach Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Daten, dass das Vakzin die Zahl von Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen signifikant niedriger, wie eine Studie der größten Krankenkasse des Landes ergab. Bereits 75 Prozent der über 60-Jährigen wurden geimpft. Dennoch hat das Land nun mehr als 4.000 Tote zu beklagen.

Eintragungswoche für drei Volksbegehren gestartet

Wien - Trotz Corona-Lockdown startet am Montag die Eintragungswoche für drei Volksbegehren. Bis 25. Jänner können nicht nur online, sondern auch auf den Gemeindeämtern bzw. Magistratischen Bezirksämtern ein Tierschutzvolksbegehren, eine Anti-Impfpflicht-Initiative und die Forderung nach Ethikunterricht unterschrieben werden. Finden sie mehr als 100.000 Unterstützer, müssen sie vom Parlament behandelt werden.

Erste Schadenersatz-Verhandlung zur Causa Ischgl im April

Wien/Ischgl - Rund ein Jahr nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie soll im April die erste mündliche Verhandlung in der Causa Ischgl stattfinden. Konkret geht es um Schadensatz für Hinterbliebene eines Mannes, der sich in Ischgl mit dem Virus infiziert haben soll und kurze Zeit später verstarb. Die erste Prozesstermin wurde für den 9. April am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien festgesetzt, teilte der Verbraucherschutzverein (VSV) am Montag mit.

Tiroler Motorradmuseum in Vollbrand

Hochgurgl - In Hochgurgl im Tiroler Ötztal ist in der Nacht auf Montag im Motorradmuseum bei der Timmelsjoch-Mautstation ein Großbrand ausgebrochen. Gegen 4.40 wurden die Einsatzkräfte gerufen, bestätigte ein Sprecher der Polizei Medienberichte gegenüber der APA. Der Löscheinsatz sei noch voll im Gange, es dürfte aber keine Verletzten geben.

Totalsperre der Burgruine Gösting nach Mauereinsturz

Graz - Das beliebte Grazer Ausflugsziel Ruine Gösting ist nach einem teilweisen Einsturz eines Stücks der inneren Ringmauer im Bereich des oberen Gastgartens der ehemaligen Burgtaverne seit Ende Dezember vollkommen gesperrt. Die Sperre, die Spaziergänger auch vom Betreten des äußeren Burgbereichs abhält, wird voraussichtlich noch Monate bleiben. Das bestätigten der APA sowohl Christian Brugger, Leiter des Bundesdenkmalamts in der Steiermark, als auch die Baubehörde der Stadt Graz.

Neuschnee und Wind: Weiter große Lawinengefahr in Vorarlberg

Bregenz - Nach den extremen Neuschneemengen in den vergangenen Tagen blieb die Lawinengefahr in Vorarlberg auch am Montag "groß" (Stufe 4 auf der fünfteiligen Gefahrenskala). Von Sonntag auf Montag kamen noch einmal verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee hinzu, dazu wehte zeitweise kräftiger Wind. "Einzelne Wintersportler können Lawinen sehr leicht auslösen", warnte Experte Andreas Pecl bei der Einschätzung der Situation.

