Putin-Gegner Nawalny zu Haftstrafe verurteilt

Moskau/Berlin/Helsinki - Ein russisches Gericht hat den Regierungsgegner Alexej Nawalny nach seiner Rückkehr aus Deutschland in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt. Das entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der 44-Jährige habe gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess verstoßen, hieß es am Montag. Der Oppositionsführer kritisierte das Verfahren als politische Inszenierung mit dem Ziel, ihn zum Schweigen zu bringen.

Polizei will Verwaltungsdelikte bei Demos besser ahnden

Wien - Die Wiener Polizei muss bei der Ahndung von Verwaltungsdelikten besser werden. Das hat der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag im Gespräch mit der APA betont. Die Großdemo am vergangenen Samstag am Heldenplatz war deshalb nicht untersagt worden, weil die Anmelderin bisher polizeilich nicht aufgefallen sei und glaubhaft gemacht habe, dass sie die Bestimmungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes bei ihrer Veranstaltung einhalten wolle, sagte Pürstl.

NEOS und SPÖ laden "Jusitz-Whistleblower" in U-Ausschuss

Wien - NEOS und SPÖ wollen Sektionschef Christian Pilnacek und Oberstaatsanwalt Johann Fuchs abermals im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragen. Auslöser sind die von den Fraktionen georteten Widersprüche zwischen der Aktenlage und der Aussagen der beiden zu den Ibiza-Ermittlungen und der Rolle der WKStA darin. Auch der ehemalige Justizminister Josef Moser (ÖVP) und jener "Whistleblower", der E-Mails Pilnaceks an die WKStA übermittelt hat, sollen ebenfalls geladen werden.

Prozess gegen angeblichen türkischen Spion in Wien abberaumt

Wien - Nach der Abschiebung eines mutmaßlichen türkischen Ex-Spions, der sich am 4. Februar wegen Spionage-Tätigkeit für den türkischen Geheimdienst MIT vor einem Wiener Schwurgericht verantworten hätte müssen, hat das Landesgericht für Strafsachen die Verhandlung abberaumt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montag auf APA-Anfrage mit. Unklar ist, ob die Verhandlung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird bzw. kann.

Elektronischer Impfpass bei Corona noch lückenhaft

Wien - Drei Wochen nach dem Start der Corona-Impfungen wurden laut Sozialministerium 102.790 Impfungen durchgeführt. Das entspricht 1,15 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahl ist aber nur eine Schätzung. Genaue Angaben würde der "elektronische Impfpass" erlauben. Dort sind jedoch nicht einmal zwei Drittel der Impfungen registriert. Der Chef des Dachverbands der Sozialversicherungen, Peter Lehner, fordert nun mehr Tempo vom Gesundheitsministerium und die Veröffentlichung der Zahlen.

Studie zeigt erste Erfolge bei Impfkampagne in Israel

Tel Aviv - Einen Monat nach Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Daten, dass das Vakzin die Zahl von Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen signifikant niedriger, wie eine Studie der größten Krankenkasse des Landes ergab. Bereits 75 Prozent der über 60-Jährigen wurden geimpft. Dennoch hat das Land nun mehr als 4.000 Tote zu beklagen.

UN-Generalsekretär Guterres nach Kämpfen im Sudan "besorgt"

Khartum - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat sich nach den Kämpfen in Darfur im Westen des Sudans "zutiefst besorgt" gezeigt, wie sein Sprecher St�phane Dujarric am Montag mitteilte. Guterres rief demnach die sudanesischen Behörden auf, die Lage zu deeskalieren, die Kämpfe zu beenden und Zivilisten zu schützen. Bei den heftigen Gefechten am Sonntag waren laut Angaben eines Ärzteverbandes 83 Menschen getötet und 160 Personen verletzt worden.

