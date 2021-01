Putin-Gegner Nawalny ruft zu Straßenprotesten auf

Moskau/Berlin/Helsinki - Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny hat nach seiner Inhaftierung in Moskau offen zu Protesten aufgerufen. "Habt keine Angst, geht auf die Straße!", sagte der 44 Jahre alte Oppositionsführer am Montag noch im Verhandlungssaal. Die EU-Staaten forderten in einer gemeinsamen Erklärung die sofortige Freilassung Nawalnys und warnten die russische Regierung vor weiteren Repressionen gegen die Opposition und Zivilgesellschaft.

Erste Mutations-Verdachtsfälle großteils bestätigt

Jochberg - Nach Auffälligkeiten bei Abstrichproben von 17 positiven Corona-Fällen im Tiroler Jochberg (Bezirk Kitzbühel) hat die AGES am Montag bestätigt, dass es sich dabei um die britische Virusmutation handelt. Bei Massentests in der Gemeinde Jochberg und auch im gesamten Bezirk Kitzbühel wurden bis dato jedoch keinen weiteren Verdachtsfälle entdeckt. Auch im Bundesland Salzburg wurden erstmals zwei Fälle der Coronavirus-Variante B 1.1.7. nachgewiesen.

Schon 263.000 Vormerkungen für Corona-Impfung in Wien

Wien - In Wien wurden bis Montagnachmittag bereits 263.000 Vormerkungen für eine Corona-Schutzimpfung verzeichnet. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. Der Andrang führte vorübergehend auch zu Wartezeiten. Die Anmeldung unter https://impfservice.wien/ ist seit Samstag möglich - wobei der offizielle Start erst am Montag erfolgte. Der "Soft Start" hat laut Rathaus aber jedenfalls für eine Entlastung der Situation gesorgt.

WHO prangert "Impfkluft zwischen Arm und Reich" an

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut die gewaltige Kluft bei den Corona-Impfungen zwischen den reichen und den armen Ländern scharf kritisiert. Während in mindestens 49 wohlhabenden Staaten inzwischen 39 Millionen Dosen verabreicht worden seien, liege die Zahl der gespritzten Dosen in einem der besonders armen Länder bei gerade einmal 25, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag zum Auftakt einer mehrtägigen Sitzung des WHO-Exekutivrates.

Polizei will Verwaltungsdelikte bei Demos besser ahnden

Wien - Die Wiener Polizei muss bei der Ahndung von Verwaltungsdelikten besser werden. Das hat der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag im Gespräch mit der APA betont. Die Großdemo am vergangenen Samstag am Heldenplatz war deshalb nicht untersagt worden, weil die Anmelderin bisher polizeilich nicht aufgefallen sei und glaubhaft gemacht habe, dass sie die Bestimmungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes bei ihrer Veranstaltung einhalten wolle, sagte Pürstl.

NEOS und SPÖ laden "Jusitz-Whistleblower" in U-Ausschuss

Wien - NEOS und SPÖ wollen Sektionschef Christian Pilnacek und Oberstaatsanwalt Johann Fuchs abermals im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragen. Auslöser sind die von den Fraktionen georteten Widersprüche zwischen der Aktenlage und der Aussagen der beiden zu den Ibiza-Ermittlungen und der Rolle der WKStA darin. Auch der ehemalige Justizminister Josef Moser (ÖVP) und jener "Whistleblower", der E-Mails Pilnaceks an die WKStA übermittelt hat, sollen ebenfalls geladen werden.

Prozess gegen angeblichen türkischen Spion in Wien abberaumt

Wien - Nach der Abschiebung eines mutmaßlichen türkischen Ex-Spions, der sich am 4. Februar wegen Spionage-Tätigkeit für den türkischen Geheimdienst MIT vor einem Wiener Schwurgericht verantworten hätte müssen, hat das Landesgericht für Strafsachen die Verhandlung abberaumt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montag auf APA-Anfrage mit. Unklar ist, ob die Verhandlung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird bzw. kann.

Mann in der Oststeiermark tötete Ehefrau und beging Suizid

Anger - Ein 64-jähriger Oststeirer hat am Sonntag seine 61-jährige Ehefrau in der Küche der gemeinsamen Wohnung erschossen und dann Selbstmord begangen. Der Sohn hatte das Ehepaar Montagmittag tot aufgefunden, sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig zur APA. Die Waffe, eine Pistole Kaliber neun Millimeter, hatte der Mann legal besessen. Die Ermittlungen ließen bisher keinen Zweifel an Mord und Selbstmord aufkommen, hieß es. Die Leichen wurden daher bereits zur Bestattung freigegeben.

