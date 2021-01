Aufregung um Nicht-Einhalten der Reihenfolge bei Impfung

Wien - In manchen Bundesländern wird Kritik laut, dass nicht nach der von den Behörden vorgesehenen Reihenfolge gegen das Coronavirus geimpft wird. In Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Ober-, Niederösterreich und Wien sind in letzter Zeit Fälle aufgetreten, dass übrig gebliebene Impfstoffe nicht an Heimbewohner, Gesundheitspersonal oder über 80-Jährige verabreicht wurden, sondern an Politiker, Gemeindebedienstete, Angehörige und andere. Die Behörden prüfen die Fälle nun.

Impfaktion für Über-80-Jährige in OÖ und Tirol gestartet

Linz - Der Start der Corona-Impfungen der Über-80-Jährigen, die nicht ihn Heimen leben, ist laut Krisenstab am Dienstag in Oberösterreich reibungslos erfolgt. Von den 18 Bezirken haben zwölf mit der Aktion begonnen. 1.530 Senioren hatten sich angemeldet. Diese Woche sollen in allen Bezirken insgesamt 7.200 Schutzimpfungen erfolgen. Auch in Tirol ist die Aktion in acht Gemeinden gestartet.

Trump-Regierung verhängt Strafe wegen Nord Stream 2

Washington/Berlin - Im Streit um Nord Stream 2 hat die scheidende US-Regierung quasi in letzter Minute noch Sanktionen gegen die Gas-Pipeline zwischen Russland und Deutschland verhängt. Die am Dienstag in Kraft getretenen Strafmaßnahmen richten sich gegen ein russisches Verlegeschiff. Der scheidende US-Außenminister Mike Pompeo gab die Sanktionen gegen das Schiff "Fortuna" und die russische Firma KVT-RUS bekannt.

Viele Kindergärten trotz Lockdown voll

Wien - Nicht nur in einem Teil der Schulen, auch in den Kindergärten ist vom derzeit geltenden Lockdown vielfach nichts zu merken. "Ganz viele Einrichtungen sagen uns, dass die Häuser voll sind", berichtet die Sprecherin des Netzwerk elementare Bildung Österreich (NeBÖ), Natascha Taslimi, der APA. In den meisten Bundesländern besuchen derzeit fast zwei Drittel der Kinder Krippe oder Kindergarten, zeigt ein APA-Rundruf. Ausreißer sind Tirol mit 40 und Oberösterreich mit 75 Prozent .

Großbritannien verzeichnet weltweit höchste Covid-Todesquote

London - Großbritannien verzeichnet derzeit relativ zur Bevölkerung die weltweit höchste Anzahl von Corona-Todesfällen. Im gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt waren es zuletzt mehr als 16,5 Tote pro einer Million Menschen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Universität Oxford hervor, die sich auf Daten der Johns-Hopkins-Universität bezieht.

Lehrer kritisieren Selbsttest-Lieferung als Desaster

Wien - Nach wie vor Kritik an unvollständigen oder verspäteten Lieferungen von Corona-Selbsttests an die Schulen üben Lehrervertreter. "Es geht chaotisch zu - das ist ein einziges organisatorisches und logistisches Gesamtdesaster", so der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD, Paul Kimberger zur APA. "Tests werden nach wie vor lückenhaft ausgeliefert, zum Teil stimmt die Anzahl nicht mit dem Bedarf überein." Zum Teil würden etwa Testkits ohne Flüssigkeit verteilt.

Austro-Holzriesen zahlen Millionen für Vergleich in Rumänien

Wien/St. Johann in Tirol/Salzburg - Drei österreichische Holzkonzerne sind in Rumänien zu Millionenstrafen verurteilt worden. Das berichtete der WWF am Dienstag unter Berufung auf die Plattform Rise sowie Angaben der rumänischen Wettbewerbsbehörde. Bei den heimischen Firmen handelt es sich um Töchter von Kronospan, Egger und Schweighofer (HS Timber). Insgesamt wurden 31 Firmen mit Strafen belegt. 13 Firmen - darunter die heimischen - haben einen Vergleich mit der rumänischen Wettbewerbsbehörde geschlossen.

ATX erstmals seit Februar wieder über 3.000-Punkte-Marke

Wien - Der heimische Leitindex ATX ist am Dienstag an der Wiener Börse wieder über die Marke von 3.000 Zählern gestiegen, unter die er im Februar 2020 gefallen war. Die Coronakrise hatte das wichtigste österreichische Börsenbarometer in weiterer Folge im März sogar noch bis auf 1.622,95 Punkte gedrückt. Am Dienstag stieg er nun in der Spitze bis auf 3.024,44 Zähler. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 3.002,26 Punkten und damit deutlich unter seinem Tageshoch.

