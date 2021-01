Biden leistet Amtseid als US-Präsident

Washington - Der künftige US-Präsident Joe Biden soll am Mittwoch in Washington seinen Amtseid ablegen und Donald Trump im Weißen Haus ablösen. Kamala Harris wird als erste Vizepräsidentin in der Geschichte des Landes vereidigt. Traditionell findet die Zeremonie an der Westseite des US-Kapitols um 12.00 Uhr (Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) statt. Trump will das Weiße Haus bereits in der Früh verlassen und als erster Präsident seit 1869 der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleiben.

Biden will Vertrag mit Russland zu Atomwaffen verlängern

Washington - Der neue US-Präsident Joe Biden will das New Start-Abkommen mit Russland zur Begrenzung von Atomwaffen verlängern. Das erklärte der Kandidat für den Posten des Außenministers, Antony Blinken, am Dienstag in Washington. Biden müsse noch entscheiden, wie lange er den Vertrag verlängern wolle. Das Abkommen, das die Nukleararsenale beider Länder begrenzt, läuft am 5. Februar aus und kann maximal für fünf Jahre verlängert werden.

Nationalrat bringt Gemeinden mehr Corona-Geld

Wien - Der Nationalrat bringt den Gemeinden ein weiteres Corona-Hilfspaket mit einem Gesamt-Umfang von 1,5 Milliarden Euro. Allerdings ist ein großer Teil davon später zurückzubezahlen, weshalb SPÖ und FPÖ zuletzt eine Ablehnung signalisiert haben. Ebenfalls in der Sitzung beschlossen wird das Bundesministeriengesetz, über das die Familien- und Jugendagenden aus dem Arbeitsressort ins Bundeskanzleramt wandern, wo sie von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) betreut werden.

Deutschland verlängert Corona-Lockdown bis Mitte Februar

Berlin - Der bis Ende Jänner befristete Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland wird angesichts weiter hoher Infektions- und Todeszahlen bis Mitte Februar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer am Dienstag bei ihrer Videokonferenz beschlossen. Zugleich vereinbarten sie, die Maskenpflicht zu verschärfen.

Trump begnadigt früheren Chefstrategen Steve Bannon

Washington - Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump mehr als 70 Menschen begnadigt, darunter seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon. "Präsident Donald J. Trump hat 73 Personen begnadigt", teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Er milderte demnach außerdem die Strafen von 70 weiteren Menschen ab. Bannon wird im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Trump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben.

Italiens Regierungschef übersteht Vertrauensabstimmung

Rom - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Dienstagabend eine heikle Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen, sein Kabinett geht jedoch wesentlich geschwächt aus der Regierungskrise hervor. Die Regierung verfügt über keine absolute Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer mehr. Die aus der Koalition ausgetretene Splitterpartei Italia Viva forderte nach der Abstimmung die Bildung einer Einheitsregierung.

YouTube sperrt Trump für eine weitere Woche

Washington/Mountain View - US-Präsident Donald Trump wird das Hochladen von Videos oder Live-Streams auf seinem YouTube-Kanal für mindestens weitere sieben Tage verboten. Das teilte Alphabet Inc Google am Dienstag mit. Die Online-Videoplattform hatte Trump bereits vor einer Woche gesperrt. Angesichts von "Bedenken ob des anhaltenden Gewaltpotenzials" würde Trump daran gehindert, neue Inhalte auf seinen Kanal hochzuladen. Auch Kommentare würden deaktiviert, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red