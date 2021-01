Biden beginnt Amtszeit mit Demontage von Trumps Vermächtnis

Washington - Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat der neue US-Präsident Joe Biden mit der Demontage von besonders umstrittenen Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump begonnen. Biden leitete am Mittwoch die Rückkehr zum Klimaabkommen von Paris ein, stoppte den US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und hob ein Einreiseverbot für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern auf.

Mehr als 20 Tote bei Anschlag in Bagdad

Bagdad - Bei einem schweren Doppelanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag mindestens 28 Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Das sagte der Leiter des Zivilschutzes, Kadhim Buhan, nach dem Angriff gegenüber Journalisten. Die beiden Attentäter hätten sich während einer Verfolgungsjagd mit Sicherheitskräften auf einem Marktplatz in die Luft gesprengt, sagte Armeesprecher Jahia Rasul.

Laufende Volksbegehren knackten 100.000 Unterschriften

Wien - Alle drei aktuell laufenden Volksbegehren haben die für die parlamentarische Behandlung nötige Marke von 100.000 Unterstützungserklärungen überschritten. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Das Tierschutzvolksbegehren hat laut Initiator Sebastian Bohrn Mena sogar über 250.000 Unterschriften erreicht. Die Eintragungsfrist läuft noch bis 25. Jänner.

Flughafen Wien hofft auf Aufschwung ab dem Sommer

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien hofft nach dem massiven Einbruch 2020 auf einen Aufschwung ab Mitte des Jahres. "Während sich aus heutiger Sicht die ersten drei bis sechs Monate noch schwach entwickeln werden, ist ab Sommer und im zweiten Halbjahr ein deutlicher Anstieg bei den Passagieren zu erwarten", teilte das börsenotierte Unternehmen am Donnerstag mit. Nach 7,8 Millionen Passagieren 2020 rechnet der Vorstand für heuer mit 12,5 Millionen Fluggästen und einem kleinen Gewinn.

Dutzende Festnahmen bei Razzia gegen Mafia-Clans in Italien

Rom - Bei einer großen Anti-Mafia-Razzia sind am Donnerstag in Italien Dutzende Personen festgenommen worden, darunter auch Lokalpolitiker und Unternehmer, denen Verstrickungen mit der öffentlichen Verwaltung vorgeworfen werden. Wie die Polizei mitteilte, richtete sich die Aktion der 370 Sicherheitskräfte gegen führende Clans der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien.

Österreichische Verlagsförderung auf drei Mio. Euro erhöht

Wien - Die seit 1992 bestehende österreichische Verlagsförderung wird dauerhaft erhöht. Die 2020 ausgeschüttete coronabedingte Sonderförderung von 800.000 Euro werde es weiterhin geben, gab das Kunst- und Kulturstaatssekretariat am Donnerstag bekannt. Die nun drei Millionen Euro jährlich werden künftig in vier Tranchen zuerkannt, so dass bei den Förderungen der Frühjahrs- und Herbst- Programme jeweils auch Mittel für Werbung und Vertrieb vergeben werden.

Tiroler erlitten durch 1.150 Grad heißes Kupfer Verletzungen

Brixlegg - Zwei Arbeiter sind am Mittwoch in Brixlegg (Bezirk Kufstein) durch 1.150 Grad heißes Kupfer verletzt worden. Die beiden gossen das flüssige Metall aus einem Hochofen in eine Form, als es plötzlich aus ungeklärter Ursache zu einer kleinen Explosion kam. Dabei geriet das heiße Kupfer über die Sicherheitswand hinaus in Richtung der beiden, berichtete die Polizei.

