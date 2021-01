Anschober befürchtet Verzögerung beim Corona-Impfplan

Wien - Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist die von AstraZeneca angekündigte Reduzierung der Impfstoff-Lieferung ein "echter Rückschlag". In der "ZiB2" sagte Anschober am Freitagabend, das dies voraussichtlich zu Verzögerungen im österreichischen Impfplan führen werde. Das sei zu befürchten. Er werde nun jedenfalls in Verhandlungen versuchen, dass die zugesagten Lieferungen nachgeholt werden.

AstraZeneca-Lieferung an EU-Staaten zu Beginn geringer

Wien - Der Lieferumfang der bald zur Zulassung in der EU erwarteten Corona-Impfung von AstraZeneca wird zu Beginn niedriger ausfallen als erwartet. Das bestätigte AstraZeneca Österreich am Freitagabend in einer schriftlichen Stellungnahme. Für Österreich könnte das nach APA-Informationen bedeuten, dass im ersten Quartal statt der avisierten zwei Millionen Impfdosen nur 600.000 geliefert werden. Offizielle Bestätigung zu diesen Zahlen gab es vorerst nicht.

Proteste für Freilassung Nawalnys in ganz Russland geplant

Moskau/Berlin - In Russland haben Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny für Samstag zu landesweiten Protesten aufgerufen. In rund 70 Städten sind Aktionen geplant, wie aus Ankündigungen in den sozialen Netzwerken hervorgeht. Der Kreml warnte vor der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen. Unter Verweis auf die Corona-Pandemie werden Demonstrationen in Russland seit Monaten nicht mehr erlaubt.

Regierung berät Montag mit Experten, Ländern und Opposition

Wien - Die Regierung setzt am Montag ihre Gespräche über die Corona-Pandemie fort. Den Start machen Beratungen mit Experten und Expertinnen. Danach werden im Laufe des Tages auch die Landeshauptleute und die Opposition über die aktuelle Lage in Österreich informiert. Ziel der Bundesregierung ist es, mit den Landeshauptleuten und der Opposition den aktuellen Wissensstand der Fachleute zur Infektionslage, den Mutationen und den darauf basierenden Prognosen zu teilen.

Hinweise auf höhere Sterblichkeit bei Corona-Mutation

London - Die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus (B.1.1.7) ist möglicherweise tödlicher als die bisher vorherrschende. Dafür gebe es "einige Hinweise" sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag in einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street in London. Die Mutation war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich rasch in London und Teilen des Landes ausgebreitet.

Impeachment-Verhandlung gegen Trump in zweiter Februarwoche

Washington - Das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump startet in der zweiten Februar-Woche. Das teilte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Freitag mit. Damit hätten die Klageführer aus dem Repräsentantenhaus und die Verteidiger Trumps genügend Zeit zur Vorbereitung. Dem Immobilien-Milliardär wird Aufwiegelung zum Aufstand vorgeworfen. Trump-Anhänger waren am 6. Jänner in das Kapitol - dem Sitz des US-Parlaments - eingedrungen und hatten Büros verwüstet.

Haftstrafen für Schlepper in London nach Tod von Migranten

London - Wegen des qualvollen Tods von 39 Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien sind am Freitag vier Männer zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei Anführer einer Schlepperbande müssen für 27 beziehungsweise 20 Jahre ins Gefängnis, wie der Strafgerichtshof Old Bailey in London entschied. Der Fahrer des Lastwagens wurde zu 13 Jahren und vier Monaten, ein vierter Mann zu 18 Jahren Haft verurteilt.

US-Senat bestätigt Lloyd Austin als Verteidigungsminister

Washington - Der US-Senat hat den ehemaligen General Lloyd Austin als Verteidigungsminister im Kabinett des neuen US-Präsidenten Joe Biden bestätigt. Der 67-Jährige ist der erste Kandidat für einen Ministerposten, der von der Parlamentskammer grünes Licht bekam. Austin ist der erste Schwarze an der Spitze des Pentagons. Der Senat bestätigte ihn am Freitag mit breiter Zustimmung auch der republikanischen Mitglieder. Für ihn stimmten 93 Senatoren, gegen ihn nur zwei.

