Polizei geht härter gegen Maskensünder bei Corona-Demos vor

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigt ein härteres Vorgehen gegen Maskensünder bei Corona-Demonstrationen an. Das ist Teil eines neuen Einsatzkonzeptes, das bei den nächsten Kundgebungen zur Anwendung kommen soll. Dieses Konzept wurde ausgearbeitet, nachdem bei den großen Demonstrationen am vorigen Wochenende die Maskenpflicht und die Abstände großteils nicht eingehalten wurden. Da Nehammer damit nicht zufrieden war, hat das Innenministerium die Polizeieinsätze evaluiert.

Hongkong riegelt aus Furcht vor Corona-Ausbruch Stadtteil ab

Hongkong - Aus Furcht vor einer sprunghaften Verbreitung des Coronavirus ist ein besonders dicht besiedelter Stadtteil der Millionenmetropole Hongkong im Morgengrauen abgeriegelt worden. Tausende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Einwanderungsbehörden sind seit Samstagfrüh (Ortszeit) damit beschäftigt, die rund 10.000 Bewohner des Jordan-Viertels nach und nach alle auf den Erreger zu testen.

Regierung berät Montag mit Experten, Ländern und Opposition

Wien - Die Regierung setzt am Montag ihre Gespräche über die Corona-Pandemie fort. Den Start machen Beratungen mit Experten und Expertinnen. Danach werden im Laufe des Tages auch die Landeshauptleute und die Opposition über die aktuelle Lage in Österreich informiert. Ziel der Bundesregierung ist es, mit den Landeshauptleuten und der Opposition den aktuellen Wissensstand der Fachleute zur Infektionslage, den Mutationen und den darauf basierenden Prognosen zu teilen.

Erster Jahrestag der Abriegelung Wuhans wegen Covid-19

Wuhan - In Wuhan hat sich am Samstag die Abriegelung der chinesischen Millionenmetropole wegen des Coronavirus gejährt. In der zentralchinesischen Stadt war das Coronavirus Ende 2019 erstmals bei Menschen festgestellt worden. Innerhalb weniger Wochen verbreitete es sich massiv in Wuhan aus, am 23. Jänner wurde die Stadt von den Behörden abgeriegelt. Elf Millionen Menschen durften 76 Tage lang ihre Häuser nicht mehr verlassen.

Wetterverhältnisse lassen keine Kitz-Abfahrt am Samstag zu

Kitzbühel - Die aktuelle Wettersituation und die Verhältnisse auf der Piste haben die Jury und das Organisationskomitee der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel schon früh zur Absage der für den (heutigen) Samstag geplanten zweiten Abfahrt auf der Streif bewogen. Bis spätestens 12.00 Uhr will man das neue Programm für Sonntag fixiert haben, ursprünglich war um 10.20 Uhr ein Super-G geplant.

Neue US-Regierung überprüft Abkommen mit den Taliban

Kabul/Washington - Die USA wollen ihr Abkommen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan überprüfen. Das kündigte die neue US-Regierung am Freitag in Washington an. Dies habe der Sicherheitsberater Jake Sullivan seinem afghanischen Kollegen mitgeteilt. Im Februar vergangenen Jahres hatten die USA und die Taliban ein Abkommen geschlossen, in dem die Amerikaner einen Truppenabzug in Aussicht stellten, wenn im Gegenzug die Taliban mit der afghanischen Regierung Friedensgespräche aufnehmen.

Festnahmen bei Demos für Freilassung Nawalnys in Ostrussland

Moskau/Chabarowsk - Bei Protesten für die Freilassung des inhaftierten Regierungskritikers Alexej Nawalny hat es im äußersten Osten Russlands Festnahmen gegeben. In der Großstadt Chabarowsk, die der Hauptstadt Moskau aufgrund der Zeitverschiebung sieben Stunden voraus ist, veröffentlichten Aktivisten am Samstag Videos von Polizisten, die Demonstranten schlagen und in Gefangenentransporter stecken. Nawalnys Anhänger haben für Samstag in über 90 russischen Städten zu Protesten aufgerufen.

EU-Kommissar warnt vor Jugendarbeitslosigkeit durch Corona

Berlin/Brüssel - Die Coronakrise hat europaweit vor allem jungen Leuten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert. "Der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist in der EU dreimal so stark wie der der allgemeinen Arbeitslosigkeit", sagte EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). "Die Jugend zahlt den Preis für diese Krise, was Jobs anbelangt."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red