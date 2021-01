Festnahmen bei Demos für Freilassung Nawalnys in Russland

Moskau/Chabarowsk - In Moskau und zahlreichen weiteren russischen Städten sind Zehntausende Menschen dem Aufruf des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zum Protest gegen Staatschef Wladimir Putin gefolgt. In Moskau kam es zu Zusammenstößen der Polizei mit Demonstranten. Es gab Dutzende Verletzte. Die Polizei nahm zahlreiche Protestteilnehmer fest, darunter auch Nawalnys Ehefrau Julia und seine engste Mitarbeiterin, die Juristin Ljubow Sobol.

Supermärkte verschenken FFP2-Masken

Wien - Erst hatten die großen Lebensmittelketten Rewe (Billa, Merkur, Penny), Spar und Hofer die ab Montag (25. Jänner) beim Einkaufen vorgeschriebenen FFP2-Masken zum Tiefpreis von 59 Cent pro Stück angeboten - doch dann setzte Rewe die Konkurrenz am Samstag mit der Ankündigung unter Zugzwang, die Masken ab Montag gratis zur Verfügung zu stellen. Spar, Hofer und Lidl haben bereits reagiert und wollen die Masken nun ebenfalls gratis abgeben.

Amtsinhaber de Sousa Favorit bei Präsidentenwahl in Portugal

Lissabon - Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Portugal wird am Sonntag (ab 9.00 Uhr) ein Präsident gewählt. Als Favorit gilt der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa. Dem 72-Jährigen sagen Umfragen einen Stimmenanteil von bis zu 70 Prozent voraus. Die anderen sieben Kandidaten lagen im einstelligen Prozentbereich.

Sieben Corona-Fälle mit Mutation aus Südafrika in Tirol

Innsbruck - Die südafrikanische Coronavirus-Mutation ist auch in Tirol angekommen: Konkret lag die Mutation bei sieben positiven PCR-Proben vor - fünf davon betreffen den Bezirk Schwaz, mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen im Zillertal. Entsprechende Bestätigungen der AGES lagen bereits Samstagnachmittag vor. Am Abend wurden zwei weitere bestätigte Fälle bekannt - einer in Innsbruck und einer im Bezirk Innsbruck-Land. Auch diese weisen Verbindungen zum Bezirk Schwaz auf, hieß es.

Arman T. Riahis "Fuchs im Bau" triumphiert beim Ophüls Preis

Saarbrücken/Wien - Die österreichische Produktion "Fuchs im Bau" gehört zu den großen Gewinnern des 42. Filmfestivals "Max Ophüls Preis" in Saarbrücken, dessen coronabedingte Onlineausgabe Samstagabend mit der Preisvergabe zu Ende ging. Arman T. Riahi wurde für sein Werk über eine Gefängnisschule in einer Wiener Haftanstalt als bester Regisseur geehrt. Auch der Drehbuchpreis und jener der Jugendjury gingen an den geplanten Eröffnungsfilm der in den Juni verschobenen Diagonale.

St. Pöltener entscheiden über ihren Gemeinderat

St. Pölten - In St. Pölten findet am Sonntag die Neuwahl des Gemeinderates statt, zu der 46.621 Frauen und Männer aufgerufen sind. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde die Rekordzahl von 12.598 Wahlkarten ausgegeben. Das bedeutet, dass 27,02 Prozent der Stimmberechtigten entsprechende Anträge gestellt haben.

