Kreml versucht Teilnahme an Nawalny-Protesten kleinzureden

Moskau/Chabarowsk - Einen Tag nach den Massenprotesten von Anhängern des Kremlkritikers Alexej Nawalny in ganz Russland hat der Kreml von wenigen Menschen auf den Straßen gesprochen. "Jetzt werden viele sagen, dass viele Menschen zu den nicht genehmigten Aktionen gegangen sind", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Nein, es sind wenige Menschen hingegangen. Viele Menschen stimmen für Putin", sagte er in der Sendung "Moskau.Kreml.Putin", die am Sonntagabend im Staats-TV ausgestrahlt werden sollte.

Ab Montag gelten weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen

Wien - Nachdem die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Österreich konstant bleiben und nicht zurückgehen und nun auch hierzulande die ansteckenden Mutationen aufgetaucht sind, werden ab Montag die Corona-Schutzmaßnahmen weiter verschärft. Ab Mitternacht gilt für alle ab 14 Jahren, die höherwertigen FFP2-Masken im Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Dienstleistern wie Kfz-Werkstätten sowie in Ordinationen verpflichtend zu tragen.

EU macht wegen Verzögerungen Druck auf Impfstoff-Hersteller

Brüssel - Die EU warnt die Hersteller von Corona-Impfstoffen angesichts von Lieferverzögerungen vor möglichen Konsequenzen. "Wir erwarten, dass die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge eingehalten werden", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Sonntag dem französischen Sender Europe 1. Um die Einhaltung der Verträge zu gewährleisten, könne die EU auch "juristische Mittel" nutzen.

Amtsinhaber de Sousa Favorit bei Präsidentenwahl in Portugal

Lissabon - Im heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Portugal hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa gilt als großer Favorit. Nach allen Umfragen wird der 72 Jahre frühere Jus-Professor und TV-Journalist schon in der ersten Runde die nötige absolute Mehrheit erringen. Mit dem Ergebnis wird in der Nacht zum Montag gerechnet. Gleich nach Schließung der Wahllokale am Abend (21.00 Uhr MEZ) soll es erste Prognosen geben.

Ökosteuerreform kommt trotz Corona-Schulden

Wien/Washington - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält trotz der enormen Schulden, die durch die Coronakrise entstanden sind, an der ökologischen Steuerreform und allen anderen geplanten Klimaschutzmaßnahmen fest. "Der Weg aus der Krise muss ein grüner sein", sagte Gewessler im Interview mit der APA. "Der Klimaschutz ist das beste Konjunkturpaket und deswegen haben wir in der Regierung das größte Klimaschutzpaket, das Österreich jemals gesehen hat, auf den Weg gebracht."

Szekeres für rasche Corona-Impfung von Spitzenpolitikern

Wien - Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat sich für eine rasche Impfung von Spitzenpolitikern ausgesprochen. Nach der Immunisierung von Kranken und über 80-Jährigen sollte man die Mitglieder der Bundesregierung, der Landesregierungen und den Bundespräsidenten impfen, sagte Szekeres am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Elf Bergleute in China nach zwei Wochen gerettet

Peking - Zwei Wochen nach einem Grubenunglück im Osten Chinas sind elf Bergarbeiter geborgen worden. Rettungskräfte nutzten den Belüftungsschaft der Goldmine in Qixia nahe Yantai in der Provinz Shandong, um am Sonntag zehn Kumpel in vier Gruppen ins Freie zu holen, wie Medien berichteten. Am Vormittag war ein erster Minenarbeiter gerettet worden. Eine Explosion in der Mine hatte am 10. Jänner insgesamt 22 Bergleute verschüttet. Einer von ihnen starb, zehn gelten noch als vermisst.

84-Jähriger bei blutiger Auseinandersetzung in Wien verletzt

Wien - Im Zuge eines Streits ist Samstagvormittag in Wien-Floridsdorf ein 84-jähriger Mann von seiner 72-jährigen Ehefrau niedergestochen worden. Der blutige Übergriff geschah in einer Wohnung nahe der Julius-Ficker-Straße. Der genaue Tathergang ist unklar, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag. Die Frau sprach in einer ersten Einvernahme von einem Streit. Fakt ist, dass der 84-Jährige zwei Stichverletzungen erlitt, eine in den Rücken und eine in die Brust.

