Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag

Washington - Russland und die USA haben sich nach Kremlangaben auf die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start verständigt. Entsprechende diplomatische Noten seien am Dienstag ausgetauscht worden, teilte der Kreml am Abend nach einem Telefonat von Präsident Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Joe Biden mit. Zuvor hatten beide Seiten ihre Bereitschaft erklärt, das letzte große atomare Abrüstungsabkommen - kurz vor Auslaufen Anfang Februar - um fünf Jahre zu verlängern.

Organisator des Ibiza-Videos will Hofburg informiert haben

Wien - Der Organisator des Ibiza-Vidos meldet sich erstmals per Interview zu Wort. Im "Standard" beteuert der in Deutschland inhaftierte Julian H., dass für das Video kein Geld geflossen sei und beklagt "konstruierte" Vorwürfe. Den Versuch, das Video zu verkaufen, bestätigt er aber. Außerdem will er die Hofburg vorab über die Veröffentlichung informiert haben. Dort wird aber dementiert. Bestätigt wird nur ein Mail mit "vagen Andeutungen", das man routinemäßig ad acta gelegt habe.

Deutsche Konjunkturprognose für 2021 gesenkt

Berlin - Angesichts der anhaltenden Corona-Krise schraubt die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für 2021 herunter. Sie sieht zugleich große Risiken für die weitere Entwicklung. Diese werde maßgeblich vom Pandemieverlauf und den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst, heißt es im Jahreswirtschaftsbericht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt den Bericht am Mittwochmittag vor.

Grüne machen ÖVP beim BVT Druck

Wien - Die Grünen wollen die Reform des BVT zwar "zügig" vorantreiben, aber keinen "Schnellschuss". Denn, wie Klubobfrau Sigrid Maurer gegenüber der APA in Richtung Koalitionspartner betont, es brauche noch Objektivierungen bei der Personalauswahl, die bei Spitzenpositionen von Senaten vorgenommen werden müsse. Zudem müsse es verpflichtende Ausschreibungen geben und ein Nebenbeschäftigungsverbot verankert werden. Derzeit sieht Maurer das BVT als "internationale Peinlichkeit".

U-Ausschuss rollt "Schredder-Affäre" auf

Wien - Im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird am Mittwoch die "Schredder-Affäre" noch einmal aufgerollt. Geladen ist nämlich jener Mitarbeiter von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos fünf Festplatten des Bundeskanzleramts unter falschem Namen und ohne zu bezahlen vernichten ließ. Die Abgeordneten wollen die Causa politisch aufarbeiten, nachdem die Staatsanwaltschaft vor knapp einem Jahr die Ermittlungen eingestellt hat.

EU ruft Krisensitzung zu Impfstoffstreit mit AstraZeneca ein

Brüssel/Hamburg - Im Streit um knappe Corona-Impfstoffe versucht die Europäische Union am Mittwoch erneut, den Hersteller AstraZeneca zur raschen Lieferung vertraglich zugesicherter Mengen zu bewegen. Die EU-Kommission hat Vertreter des Konzerns (für 18.30 Uhr) zur Krisensitzung mit Experten der EU-Staaten geladen. Hintergrund ist die Ankündigung der britisch-schwedischen Pharmafirma, nach der für diese Woche erwarteten Zulassung zunächst weniger Impfstoff zu liefern als vereinbart.

Republikaner im Senat gegen Trump-Impeachment

Washington - Eine überwältigende Mehrheit der Republikaner im Senat hat sich gegen den Fortgang des Amtsenthebungsverfahrens gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ausgesprochen. Nach der Vereidigung der Senatoren als Geschworene in dem Verfahren unterstützten am Dienstag 45 der 50 Republikaner in der Kammer einen entsprechenden Einspruch ihres Parteikollegen Rand Paul. Nur fünf Republikaner stimmten mit den 50 Demokraten.

Beben bei Trofaiach in der Steiermark

Trofaiach - Bei Trofaiach, etwa acht Kilometer von Leoben entfernt, hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Erdbeben der Stärke 3,4 ereignet. Laut ZAMG wurde die Erschütterung um 1.43 Uhr in einem Umkreis von 40 Kilometern und damit in weiten Teilen der Steiermark deutlich verspürt. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und seien auch nicht zu erwarten.

