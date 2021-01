Tourismus im Coronajahr 2020 massiv geschwächt

Wien - 2020 hat die Coronakrise dem heimischen Tourismus ab März einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Im gesamten Kalenderjahr sank die Zahl der Nächtigungen gegenüber dem Jahr davor erstmals seit etwa 50 Jahren unter die 100-Millionen-Grenze. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten einen Rückgang von 35,9 Prozent von 152,7 Millionen auf nur noch 97,9 Millionen Nächtigungen, wie die vorläufigen Daten der Statistik Austria zeigen. Die Zahl der Urlauber halbierte sich fast.

Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag

Washington - Russland und die USA haben sich nach Kremlangaben auf die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start verständigt. Entsprechende diplomatische Noten seien am Dienstag ausgetauscht worden, teilte der Kreml am Abend nach einem Telefonat von Präsident Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Joe Biden mit. Zuvor hatten beide Seiten ihre Bereitschaft erklärt, das letzte große atomare Abrüstungsabkommen - kurz vor Auslaufen Anfang Februar - um fünf Jahre zu verlängern.

EU-Krisensitzung zu Impfstoffstreit mit AstraZeneca

Brüssel/Hamburg - Im Streit um knappe Corona-Impfstoffe versucht die Europäische Union am Mittwoch erneut, den Hersteller AstraZeneca zur raschen Lieferung vertraglich zugesicherter Mengen zu bewegen. Die EU-Kommission hat Vertreter des Konzerns für 18.30 Uhr zur Krisensitzung mit Experten der EU-Staaten geladen. Hintergrund ist die Ankündigung der britisch-schwedischen Pharmafirma, nach der für diese Woche erwarteten Zulassung zunächst weniger Impfstoff zu liefern als vereinbart.

Sanofi hilft Biontech/Pfizer bei Impfstoff-Produktion für EU

Paris/Mainz/New York - Der französische Pharmakonzern Sanofi will ab Sommer über 125 Millionen Dosen des von den Konkurrenten Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs herstellen. Das hätten die Unternehmen am Mittwoch vereinbart, teilte Sanofi mit. Die Dosen seien zur Verwendung in der EU vorgesehen und würden in Frankfurt produziert. "Das ist ein entscheidender Schritt zum gemeinsamen Ziel der Branche, alle Kräfte zur Eindämmung der Pandemie einzusetzen", sagte Konzernchef Paul Hudson.

Interview des Detektivs sorgt für Aufregung in U-Ausschuss

Wien - Die am Mittwoch in mehreren Zeitungen erschienenen Interviews des Ibiza-Detektivs Julian H., der die Video-Falle gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache organisiert hatte, hat am Mittwoch für Aufregung im U-Ausschuss gesorgt. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer sah darin eine "Bombe", die zu Konsequenzen führen werde. "Skandalöse Enthüllungen" ortete auch FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker.

Zwei Tote in Arztpraxis entdeckt - Vermutlich Geiselnahme

Austin - Nach einem mehrstündigen Einsatz der Polizei im US-Bundesstaat Texas sind zwei Menschen in einer Arztpraxis tot aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. Weitere Angaben zu den Toten gab es zunächst nicht.

U-Haft gegen ehemaligen BVT-Beamten verhängt

Wien/Aschheim - In der neuen BVT-Affäre ist Untersuchungshaft gegen einen ehemaligen Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung verhängt worden. Das teilte eine Sprecherin des Wiener Landesgerichts auf Anfrage der APA mit. Begründet wird die Entscheidung mit Verdunklungs- und Tatbegehungsgefahr.

Hongkonger Viertel wegen Corona ohne Vorwarnung abgeriegelt

Hongkong - Angesichts eines sprunghaften Anstiegs der Corona-Infektionen haben die Behörden in Hongkong besonders betroffene Stadtviertel ohne Vorwarnung abgeriegelt. Die in den Vierteln lebenden Menschen werden auf das Coronavirus getestet. In der Nacht auf Mittwoch riegelte die Polizei mehrere Mietshäuser in Yau Ma Tei ab. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam erklärte, dies sei notwendig, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre Häuser nicht verlassen, um einem Test zu entgehen.

