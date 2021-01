AstraZeneca sagte Treffen mit EU zu Impfstoff-Engpass ab

Brüssel/Hamburg - Im Streit über knappen Corona-Impfstoff ist ein Krisentreffen der EU mit dem Hersteller AstraZeneca am Mittwoch geplatzt. AstraZeneca habe abgesagt, hieß es aus EU-Kreisen in Brüssel. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach dagegen nach dem Ministerrat bloß von einer Verschiebung auf Donnerstag, die an sich kein Problem sei. Anschober verwies auf "ganz klare vertragliche Zusicherungen": "Da kann man nicht herumdeuteln und Verträge unterschiedlich interpretieren."

Russische Duma für Erhalt von Abrüstungsvertrag mit USA

Moskau/Washington - Das russische Unterhaus hat am Mittwoch die Verlängerung des New-Start-Abkommens mit den USA gebilligt. Die 399 Abgeordneten der Duma votierten einstimmig für die fünfjährige Verlängerung, für die sich auch bereits die russische Regierung und die US-Administration des neuen Präsidenten Joe Biden ausgesprochen hatte. Der Abrüstungsvertrag würde sonst am 5. Februar auslaufen. Der New-Start-Vertrag von 2010 ist das letzte atomare Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland.

Neue Homeoffice-Regeln beinhalten weiter Freiwilligkeit

Wien - Das Warten auf gesetzliche Regeln für Homeoffice-Arbeit hat ein Ende: Finanzminister Gernot Blümel, Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) und die Sozialpartner haben am Dienstag eine Einigung erzielt, teilte die Regierung nach der Ministerratssitzung am Mittwoch mit. Die Kernpunkte: Die Arbeit im Homeoffice bleibt weiterhin Vereinbarungssache, für Arbeitnehmer gibt es steuerliche Begünstigungen bis zu 600 Euro und Beschäftigte im Homeoffice sind unfallversichert.

Tourismus im Coronajahr 2020 massiv geschwächt

Wien - 2020 hat die Coronakrise dem heimischen Tourismus ab März einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Im gesamten Kalenderjahr sank die Zahl der Nächtigungen gegenüber dem Jahr davor erstmals seit etwa 50 Jahren unter die 100-Millionen-Grenze. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten einen Rückgang von 35,9 Prozent von 152,7 Millionen auf nur noch 97,9 Millionen Nächtigungen, wie die vorläufigen Daten der Statistik Austria zeigen. Die Zahl der Urlauber halbierte sich fast.

Klimawandel für zwei Drittel der Menschen eine Bedrohung

Paris - Eine breite Mehrheit der Menschen sieht sich laut einer internationalen Umfrage durch den Klimawandel bedroht. Fast zwei Drittel der weltweit 1,2 Millionen Befragten in 50 Nationen sagten, die Welt stehe vor einem Klimanotstand, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) und der britischen Universität Oxford hervorgeht. Sie fürchten zunehmende Hitzewellen, Dürren, sintflutartigen Regenfälle und Stürme.

Zahlreiche Mahnungen zum Holocaust-Gedenktag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnt am Internationalen Holocaust-Gedenktag, "jedem Aufkeimen von Rassismus und Antisemitismus in der Gegenwart entschieden und kompromisslos entgegenzutreten". Heute vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. "Ausgrenzung, Sündenbockdenken und Menschenverachtung dürfen niemals wieder als politisches Instrument eingesetzt werden", betonte Van der Bellen auf Facebook.

U-Ausschuss befragt Kurz-Kabinettschef zu "Schredder-Affäre"

Wien - Im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist am Mittwoch die "Schredder-Affäre" noch einmal aufgerollt worden. Wenig zur Aufklärung beitragen konnte die erste Auskunftsperson, der Kabinettschef von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Bernhard Bonelli. Auf die Fragen der Abgeordneten sagte er mehrmals, er sei nicht involviert bzw. zu dem Zeitpunkt auf Urlaub gewesen.

Grüne machen ÖVP beim BVT Druck

Wien - Die Grünen wollen die Reform des BVT "zügig" vorantreiben, aber keinen "Schnellschuss". Denn, wie Klubobfrau Sigrid Maurer gegenüber der APA in Richtung Koalitionspartner betont, es brauche noch Objektivierungen bei der Personalauswahl, Spitzenpositionen sollen von Senaten besetzt werden. Derzeit sieht Maurer das BVT als "internationale Peinlichkeit". Kritik an der Personalpolitik der eigenen Innenminister weist die ÖVP indessen zurück und heftet den Skandal der FPÖ an.

