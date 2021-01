Streit zwischen EU und AstraZeneca um Impfstoff eskaliert

Brüssel/Hamburg - Der Streit um Lieferungen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca für die Europäische Union ist am Mittwoch weiter eskaliert. Das Unternehmen wehrte sich gegen Vorwürfe der EU wegen Lieferengpässen und wies Brüssel einen Teil der Verantwortung zu. Das wiederum wies die Kommission zurück. Aufregung gab es auch um ein EU-Krisentreffen mit Konzernvertretern, das nun aber doch wie geplant am Mittwochabend (18.30 Uhr) stattfinden soll.

Verordnung für Corona-Impfung durch niedergelassene Ärzte da

Wien - Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch die lang erwartete Verordnung für Corona-Impfungen durch niedergelassene Ärzte veröffentlicht. Damit dürfen ab dem Inkrafttreten der Verordnung Menschen über 80 geimpft werden, ab 1. Februar auch Über-65-Jährige. Geregelt wird auch das Honorar: Der zuständige Krankenversicherungsträger muss für die erste Teilimpfung 25, für die zweite 20 Euro an den Arzt überweisen.

US-Präsident Biden macht Kehrtwende bei Öl- und Gasbohrungen

Washington - Der neue US-Präsident Joe Biden verhängt im Kampf gegen den Klimawandel einen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen auf bundeseigenem Land. Das Moratorium für die Vergabe neuer Bohrrechte ist nach Angaben des Weißen Hauses in einem Dekret festgehalten, das Biden am Mittwoch unterzeichnen will. Der neue Präsident plant zudem für den 22. April, den sogenannten Earth Day, einen internationalen Klimagipfel.

Russisches Parlaments für Erhalt von Abrüstungs-Deal mit USA

Moskau/Washington - Beide Kammern des russische Parlaments - die Staatsduma und der Föderationsrat - haben am Mittwoch einem von Präsident Wladimir Putin eingebrachten Gesetz zur Verlängerung des New-Start-Vertrags, des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA zugestimmt. Zuvor hatten sich Russland und die USA laut dem Außenministeriums in Moskau auf eine Verlängerung ohne weitere Bedingungen geeinigt. Der Vertrag über die Begrenzung von Atomwaffen wäre am 5. Februar ausgelaufen.

Filmfestival in Cannes wegen Corona verschoben

Cannes - Das Internationale Filmfestival von Cannes wird wegen der Corona-Krise verschoben. Statt wie ursprünglich für den 11. bis 22. Mai 2021 geplant, soll die Veranstaltung nun vom 6. bis zum 17. Juli stattfinden, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Wie im vergangenen Herbst angekündigt, habe man sich erlaubt, die Daten der Entwicklung der Pandemie anzupassen, hieß es. Im Jahr 2020 wurde das 73. Festival in seiner traditionellen Event-Form überhaupt abgesagt.

Platter und Ludwig orten kippende Stimmung in Bevölkerung

Innsbruck/Wien - Tirols LH Günther Platter (ÖVP) sieht die Bevölkerung und die Politik in der Coronakrise nicht mehr an einem Strang ziehen. Er meinte laut Medienberichten, dass die Stimmung "kippt" und der Wunsch vieler nach Öffnungsschritten da sei. Er sprach sich für eine Diskussion über das Aufsperren von Handel und Schulen aus. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) tendierte in Richtung vorsichtiges Aufsperren mit konkreten Regelungen.

Weiterer Schritt Polens zu Abtreibungsverbot bei Behinderung

Warschau - Polens Verfassungsgericht hat einen weiteren Schritt in Richtung der Umsetzung eines Abtreibungsverbotes bei Behinderung gesetzt. Die ausführliche Begründung des diesbezüglichen umstrittenen Gerichtsurteils vom 22. Oktober wurde am Mittwoch veröffentlicht, wie die Nachrichtenagentur PAP vermeldete. Das bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung einer verbindlichen rechtlichen Umsetzung des Urteils. In den Sozialen Medien wurde umgehend zu Demonstrationen aufgerufen.

Musk und Bezos streiten um Satelliten-Umlaufbahnen

Washington - Raumfahrtfirmen der beiden reichsten Männer der Welt streiten um Umlaufbahnen für ihre Internet-Satelliten. Das Unternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk will von der US-Telekom-Aufsicht FCC die Erlaubnis, hunderte Satelliten seiner Starlink-Flotte näher zur Erde fliegen zu lassen. Die Firma Kuiper, die dem Online-Händler Amazon von Jeff Bezos gehört und ebenfalls ein Netzwerk aus Satelliten zur Internet-Versorgung aufbauen will, kämpft dagegen an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red