Protest gegen Abschiebung aufgelöst

Wien - Eine Protestaktion gegen die Abschiebung von drei Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien ist Donnerstagfrüh in Wien-Simmering von der Exekutive aufgelöst worden. 160 Personen, darunter Nationalratsabgeordnete der Grünen, der SPÖ und der NEOS, hatten dagegen vor Ort mobil gemacht. Vergeblich, die Abschiebungen wurden durchgeführt, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Der Grüne Nationalratsabgeordnete Georg Bürstmayr bezeichnete die Abschiebung als "unverhältnismäßig".

Mehrere Unterstützer von Nawalny festgenommen

Moskau/Berlin - Vor einer Gerichtsentscheidung über die Haftstrafe des Kremlkritikers Alexej Nawalny sind mehrere seiner Mitarbeiter und Unterstützer festgenommen worden. So wurde etwa Nawalnys Ärztin Anastassija Wassiljewa für 48 Stunden in Gewahrsam genommen, wie sie selbst in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter schrieb. Auch Pussy-Riot-Aktivistin Maria Aljochina soll im Zuge einer Razzienwelle gegen Nawalnys Umfeld am Mittwoch festgenommen worden sein.

Novomatic-Gründer schenkt Sohn Teil des Glücksspielriesen

Wien/Gumpoldskirchen - Der Novomatic-Eigentümer Johann Graf gibt ein Fünftel seines milliardenschweren Glücksspielimperiums an seinen Sohn sowie zwei Novomatic-Manager ab. Graf schenke Thomas Graf sowie den beiden langjährigen Wegbegleitern und Vertrauenspersonen Birgit Wimmer und Ryszard Presch 20 Prozent der Novomatic-Dachgesellschaft Novo Invest GmbH, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Novo Invest GmH, die 90 Prozent an der Novomatic AG hält, gehörte Johann Graf bisher zur Gänze.

Lebenslange Haft für Mord an deutschem CDU-Politiker Lübcke

Frankfurt am Main - Wegen des Mordes an dem deutschen CDU-Politiker Walter Lübcke hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main den Hauptangeklagten Stephan Ernst zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten bei der Urteilsverkündung am Donnerstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Lübcke, Regierungspräsident des Bezirks Kassel im deutschen Bundesland Hessen, war im Juni 2019 auf der Terrasse des eigenen Hauses erschossen worden.

Jede Woche Lockdown kostet laut Mahrer 1,7 Mrd. Euro

Wien - Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer drängt darauf, die Wirtschaft nach dem harten Lockdown bald und schrittweise zu öffnen. Die Geschäfte hätten seit fast drei Monaten zu. Wird am 8. Februar nichts aufgehen, fehlen viele weitere Milliarden: "Jede Woche Lockdown kostet 1,1 Mrd. Euro. Wenn man alle Zusatzeffekte mitrechnet, sind es 1,7 Mrd.". Eine Fortsetzung des Lockdowns wäre "Arbeitsplatz-Vernichtung, wenn es Richtung Ostern geht", sagte Mahrer gegenüber "Heute".

Fast 1.500 Corona-Neuinfektion in Österreich

Wien - In Österreich sind am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) 1.449 Corona-Neuinfektionen gezählt worden, wie aus Zahlen des Innen- und des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Somit liegt der Schnitt der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mit 1.490 unter der 1.500-Schwelle. 43 Personen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus verstorben.

Mutter mit Küchenmesser erstochen: Mordprozess in Eisenstadt

Eisenstadt - Am Landesgericht Eisenstadt hat am Donnerstagvormittag ein Mordprozess gegen einen 56-jährigen Mann begonnen, der im vergangenen Juli seine Mutter mit einem Küchenmesser erstochen haben soll. Nach einem Streit im Wohnhaus des Bruders in Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) soll der Mann ein Messer aus der Küche geholt und seine Mutter mit mehreren Schnitten und Stichen getötet haben. Anschließend wollte er sich das Leben nehmen. Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig.

Mutter von Impfkoordinatorin vorgereiht

Eisenstadt/Bregenz - Die burgenländische Impfkoordinatorin hat am Donnerstag bestätigt, dass ihre Mutter - eine Hochrisikopatientin - bereits gegen Corona geimpft wurde. Die Landesbedienstete erklärte, sie habe die Impfung nicht veranlasst und erst im Nachhinein davon erfahren. Da bei der ersten Impfung in einem Altenwohnheim Dosen übrig blieben, sei ihre Mutter als Risikopatientin und Angehörige einer Bewohnerin (ihrer Mutter) auch geimpft worden, bestätigte sie einen Bericht der "BVZ".

