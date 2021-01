Abschiebungen sorgen für Verstimmung zwischen Grünen und ÖVP

Wien - Die in der Nacht auf Donnerstag erfolgten Abschiebungen von drei Schülerinnen und deren Familien haben zu scharfer Kritik der Grünen an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geführt. "Dass heute in den Morgenstunden gut integrierte Mädchen abgeschoben wurden, ist unmenschlich und unverantwortlich", sagte Grünen-Chef Werner Kogler. Klubobfrau Sigrid Maurer sprach von einer "Heuchelei" des Innenministers. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich "zutiefst betroffen".

Russisches Gericht bestätigt Haftstrafe für Nawalny

Moskau/Berlin - Der Kremlkritiker Alexej Nawalny muss weiter in Haft bleiben. Nawalnys Anwälte scheiterten am Donnerstag vor einem Gericht bei Moskau mit ihrem Versuch, die Freilassung des Oppositionellen zu erwirken, wie eine Liveübertragung aus dem Gerichtssaal zeigte. Die Strafe werde unverändert beibehalten, sagte der Richter.

Datenleck auf Anmeldeseite für Coronatests in Salzburg

Salzburg - Auf der Internetseite "salzburg-testet.at", die seit Mitte Jänner als Anmeldeplattform für Corona-Antigentests in Salzburg dient, ist es offenbar zu unberechtigten Downloads der Daten von 2.401 Bürgern gekommen. Die Datenschutzbeauftragten von Land und Rotem Kreuz informierten am Donnerstag in einer E-Mail alle Betroffenen. Potenziell infrage kommen alle jene Benutzer, die sich zwischen 14. Jänner, 22.20 Uhr, und 15. Jänner, 21.00 Uhr, für einen Test registriert haben.

Bisher bundesweit rund 150 Nachweise von britischer Mutation

Wien - Auf Basis von Analysen des Erbguts von SARS-CoV-2-Viren in Proben, bei denen der Verdacht auf das Vorliegen der neuen Virus-Varianten bestand, sind in Österreich bis dato 149 Nachweise der britischen Variante ("B.1.1.7") und drei Bestätigungen der Südafrika-Variante ("B.1.351") erbracht worden. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Für eine österreichweite Einschätzung des Trends brauche es noch zusätzliche Daten, heißt es darin.

Unternehmen können künftig viel mehr Corona-Hilfe bekommen

Wien/Brüssel - Die EU-Kommission hat ihre Regeln für Corona-Hilfen überarbeitet. Künftig können Unternehmen wesentlich mehr Staatshilfe erhalten. Außerdem gelten die Bestimmungen nun bis Ende 2021 statt bis Juni, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Damit ist das bisher sehr enge Korsett für den Fixkostenzuschuss von 800.000 auf 1,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt, und für direkt von der Krise betroffene Firmen von 3 auf 10 Mio. Euro mehr als verdreifacht worden.

EU wartet auf Lösungsvorschlag von AstraZeneca wegen Impfung

London/EU-weit - Der Pharmakonzern AstraZeneca hat der EU-Kommission noch keine Lösung präsentiert, wie die Lieferengpässe bei seinem Corona-Impfstoff beseitigt werden könnten. Es sei an dem Unternehmen, Vorschläge dazu zu machen, wie es die Verpflichtungen aus seinem Liefervertrag erfüllen wolle, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel. Einen Termin für weitere Gespräche mit dem Unternehmen, dessen Impfstoff am Freitag in der EU zugelassen werden könnte, gebe es noch nicht.

Von 715.425 Geimpften in Israel bisher nur 371 erkrankt

Tel Aviv - Israel hat nach der Impfung von Hunderttausenden Menschen ermutigende Daten zur Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs veröffentlicht. Von 715.425 Israelis, die zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Präparats erhalten hatten, sind danach 371 positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Dies sind 0,04 Prozent der zweifach Geimpften. 16 Erkrankte mussten im Spital behandelt werden. Pfizer hatte die Wirksamkeit mit 95 Prozent angegeben.

Heereskommission findet keine Belege für Belästigung

Wien - Das Bundesheer hat die Untersuchungen zu den Vorwürfen sexueller Belästigung und missbräuchlicher Datenverwendung bei den Covid-Tests abgeschlossen. Es sei kein strafrechtlicher Tatbestand festgestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit. Vor einer Woche hatten sich drei Frauen beschwert, dass Soldaten nach ihrer Telefonnummer gefragt hätten, vier weitere Soldaten hätten "unangebracht" kommuniziert.

Die Wiener Börse zeigt sich knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach starken Verlaufsverlusten nur wenig verändert geschlossen. Der Leitindex ATX gab um magere 0,05 Prozent auf 2.909 Einheiten ab. Im Tagestief hatte er etwa 2,7 Prozent an Wert verloren. Die auffälligsten Kursveränderungen absolvierten auf der positiven Seite Do&Co mit einem Plus von 3,3 Prozent, während AT&S um 3,2 Prozent an Wert verloren. Zulegen konnten die Aktien der Stromversorger. EVN gewannen 1,6 Prozent und Verbund 0,80 Prozent.

