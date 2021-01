AMS-Chef will derzeitiges Kurzarbeitsmodell verlängern

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist in der Coronakrise besonders hoch. Das Instrument der Kurzarbeit federt sie etwas ab. Die derzeitige Regelung läuft mit Ende März aus. AMS-Chef Johannes Kopf plädiert nun für eine Beibehaltung des derzeitigen Modells über das erste Quartal hinaus. "Ich glaube dass es auch im zweiten Quartal die Kurzarbeit mit der heutigen Regelung braucht, aber dass ab Sommer dann doch eine Veränderung nötig ist", sagte er am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal".

SPÖ und NEOS verlangen Schulöffnungen

Wien - Im Vorfeld der Regierungsberatungen mit Experten, Ländern und Parteien haben am Samstag die Oppositionschefinnen ihre Vorstellungen zum weitere Vorgehen nach dem 7. Februar vorgelegt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist für die Beibehaltung des Corona-Lockdowns, ausgenommen die Schulen. Die sollten ab 8. Februar zum Präsenzunterricht zurückkehren. NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger forderte einen Plan für eine schrittweise Öffnung ab 8. Februar.

Mehrheit der Bevölkerung gegen offene Skipisten

Wien - Die Österreicher sind mehrheitlich mit dem Impfmanagement der Regierung unzufrieden und sie sind für eine Schließung der Skigebiete. Das zeigen zwei aktuelle Umfragen. Ganze 64 Prozent sind gegen offene Skipisten (39 Prozent "auf jeden Fall" und 25 Prozent "eher"), geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" hervor. 29 Prozent sind für das Offenhalten, der Rest machte keine Angaben.

Wieder knapp 1.500 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Exakt fünf Wochen seit Beginn des dritten harten Lockdowns sind die Neuinfektionszahlen in Österreich weiter sehr hoch. Exakt 1.478 neue Infektionsfälle wurden seit Freitag gemeldet, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium am Samstag. Somit liegt der Sieben-Tages-Schnitt bei 1.385 Fällen, die täglich hinzugekommen sind. Seit Freitag wurden außerdem 45 weitere Covid-19-Tote gemeldet, seit Beginn der Pandemie sind somit 7.703 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Umgehung der Verordnung für Platter "absolut inakzeptabel"

Innsbruck - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Samstag die Umgehung der Covid-Verordnungen als "absolut inakzeptabel" bezeichnet. Die am Freitag in St. Anton am Arlberg und im Stanzertal durchgeführte Razzia mit 96 Anzeigen habe deutlich gemacht, "wie wichtig ein hartes Vorgehen ist", so Platter am Samstag. Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprachen sich für eine Bestrafung bzw. eine "Aktion Scharf" aus.

Anwalt abgeschobener Familie nennt Nehammer "Rechtsbrecher"

Wien - Die Emotionen im Fall der abgeschobenen minderjährigen Mädchen nach Georgien gehen weiter hoch. Der Anwalt der georgischen Familie, Wilfried Embacher, zeigte sich am Samstag im Gespräch mit der APA hörbar über Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) empört und nannte diesen sogar einen "Rechtsbrecher". Dass Nehammer der Mutter der 12-jährigen Tina die Schuld an der Situation gibt, empörte Embacher besonders. Scharfe Kritik am Minister kam am Samstag auch von SPÖ und NEOS.

NS-Devotionaliensammlung in Wien ausgehoben

Wien - Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat in Wien zahlreiches NS-Material sichergestellt. Im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens wurde das LVT auf einen in Wien-Simmering wohnhaften 46-jährigen ungarischen Staatsangehörigen aufmerksam, bei dem am gestrigen Freitag eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. In der Wohnung wurden Waffen und zahlreiche andere NS-Devotionalien gefunden.

Ermittlungsverfahren nach Impfungen in Eberschwang

Ried - Die Staatsanwaltschaft Ried ermittelt im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen im Alten- und Pflegeheim Eberschwang. Dabei soll es nicht nur Verletzungen bei der Priorisierung der zu impfenden Personen gegeben haben. Es gebe auch Hinweise, dass mehr Impfstoff als gebraucht worden wäre bestellt worden sei, bestätigte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, am Samstag gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.

