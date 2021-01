Angespante Lage nach Demoverbot in Wien

Wien - In den vergangenen Monaten kam es am Wochenende in Wien und anderen Städten immer wieder zu Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen sämtliche Corona-Vorschriften missachtet wurden und zahlreiche Proponenten der rechtsextremen Szene aufmarschierten. Auch dieses Wochenende sollte es in der Bundeshauptstadt zu Großdemos kommen, die Polizei hat sie allerdings alle samt verboten. Nun werden "Spaziergänger" in der City erwartet.

Keine Ende des Lockdowns zu erwarten, nur zarte Lockerungen

Wien - Am kommenden Montag berät die Bundesregierung wieder mit Experten, den Oppositionsparteien und den Landeshauptleuten die weitere Vorgehensweise in der Bekämpfung der Pandemie nach dem 8. Februar. Im Zentrum stehen mögliche Öffnungsschritte bei Schulen und im Handel, ein Ende des Lockdown wird es angesichts der noch immer hohen Infektionszahlen aber nicht geben. "Die Mutationen bremsen eine vollkommene Lockerung", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Vorfeld an.

Handel will bei erhoffter Öffnung strenge Regeln einhalten

Wien - Sollte es nach den Beratungen der Regierung am Montag ab 8. Februar zur Öffnung des stationären Handels abseits lebenswichtiger Güter kommen, so bekräftigt der Handel, strenge Coronaregeln mitzutragen. "Wir würden der Einhaltung des Zwei-Meter-Mindestabstandes - Elefant statt Babyelefant - und 16 Quadratmetern pro Kundin entsprechen", betonte der Handelsverband am Samstagabend. Auch das Angebot an FFP2-Masken würde man erweitern. Eine Woche Vorlaufzeit sei aber wichtig.

Impfgremium berät über Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca

Wien - Inwieweit der am Freitag für die EU zugelassene Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca in Österreich verabreicht wird, hängt von der Bewertung des Nationalen Impfgremiums ab. Die Kommission tritt am Sonntag um 17.00 Uhr zusammen, die Bundesregierung will auf Basis ihrer Einschätzung am Montag mit den Landeshauptleuten diskutieren, ob das Vakzin für Senioren infrage kommt oder nicht. Danach wird das weitere Vorgehen bei der Impfplanung festgelegt.

London will im Impfstoffstreit mit EU kooperieren

Belfast/London/Brüssel - Entspannung im Impfstoffstreit zwischen der EU und Großbritannien: Nach dem Rückzieher Brüssels in der Frage von Impfstoffexporten nach Nordirland hat die britische Regierung eine Zusammenarbeit bei der Verteilung des Astrazeneca-Vakzins zugesagt. Staatsminister Michael Gove sagte am Samstag, dass die Impfung der eigenen Bevölkerung Priorität habe. "Wir wollen aber auch mit unseren Freunden und Nachbarn in der Europäischen Union zusammenarbeiten, um ihnen auch zu helfen."

Neue Kundgebungen in Russland für Nawalny geplant

Moskau - Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny haben für Sonntag zu neuen landesweiten Protesten in Russland aufgerufen. Demonstrationen seien in mehr als 100 Städten geplant, teilte das Team des Oppositionellen mit. Im Zentrum der Hauptstadt Moskau sollen wegen der dort für 12.00 Uhr (10.00 Uhr MEZ) geplanten Proteste sieben Stationen der U-Bahn geschlossen werden. Zudem dürfen Geschäfte, Caf�s und Restaurants nicht öffnen.

Explosion in Langenzersdorf wurde bewusst herbeigeführt - Ö3

Langenzersdorf - Die Explosion Freitag in der Früh in einem Mehrparteieinhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) ist bewusst herbeigeführt worden. Wie Ö3 in der Nacht auf Sonntag berichtete, haben das Brandermittler der Polizei herausgefunden. Demnach sei in der Wohnung im 3. Stock die Zuleitung zur Gastherme manipuliert worden. Konkret gehe die Polizei davon aus, dass die Verschraubung zwischen der Gasleitung und der Therme gelöst worden ist. Dadurch konnte das Gas ungehindert ausströmen.

Tourengeher im Pinzgau bei Lawinenabgang getötet

Dorfgastein - Im Pinzgau ist am Samstag ein 29-jähriger Skitourengeher bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Dorfgasteiner war alleine und ohne Lawinenausrüstung auf einer Tour über das Hahnbalzköpfl (1862 Meter) ins vordere Raurisertal unterwegs gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit. Der Verschüttete sei gegen 17.30 Uhr im hinteren Teufenbachtal von einem Suchhund geortet worden. Hilfsmaßnahmen nach der Bergung durch die Bergrettung blieben erfolglos.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red