Angespannte Lage nach Demoverbot in Wien

Wien - In den vergangenen Monaten kam es am Wochenende in Wien und anderen Städten immer wieder zu Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen sämtliche Corona-Vorschriften missachtet wurden und zahlreiche Proponenten der rechtsextremen Szene aufmarschierten. Auch dieses Wochenende sollte es in der Bundeshauptstadt zu Großdemos kommen, die Polizei hat sie allerdings alle samt verboten. Nun werden "Spaziergänger" in der City erwartet.

Parteien erhalten zumindest 212 Mio. Euro vom Staat

Wien - Die Parteien auf Bundes- und Landesebene haben heuer Anspruch auf zumindest 212 Mio. Euro an staatlicher Förderung. Das zeigen von der APA bei den Landesregierungen und im Parlament erhobene Zahlen. Rein rechnerisch unterstützt damit jede und jeder Wahlberechtigte die Parteien, ihre Landtags- und Parlamentsklubs sowie Akademien mit 33 Euro. Am meisten erhält die ÖVP vor der SPÖ. Die FPÖ muss wegen der schweren Wiener Wahlniederlage im Vorjahr mit weniger Geld auskommen.

WHO-Experten besuchen Huanan-Markt im chinesischen Wuhan

Wuhan - Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben den Huanan-Markt in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan besucht, der als Ursprungsort der Corona-Pandemie gilt. Mitglieder des internationalen Expertenteams, das die Ursprünge der Pandemie erforschen soll, trafen am Sonntag an dem seit Jänner vergangenen Jahres geschlossenen Markt ein. Wachmänner öffneten die Absperrungen vor dem Gelände für die Autos der WHO-Experten und schlossen sie danach sofort wieder.

Anwälte verlassen vor Impeachment-Prozess Trumps Team

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich gut eine Woche vor dem Impeachment-Prozess im Senat neue Anwälte suchen. Fünf Verteidiger beendeten die Zusammenarbeit mit Trump, wie der Sender CNN und andere US-Medien am Samstag berichteten. Unter ihnen seien auch die beiden Anwälte Butch Bowers und Deborah Barbier, die eigentlich Trumps Verteidigung im Senat hätten anführen sollen. Laut CNN warfen die Anwälte im Streit um die Verteidigungsstrategie für Trump das Handtuch.

Erste Festnahmen bei Protesten für Kremlkritiker Nawalny

Wladiwostok - Bei neuen Protesten für eine Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny hat es im äußersten Osten Russlands erste Festnahmen gegeben. Bürgerrechtlern zufolge kamen am Sonntag zunächst knapp 100 Menschen in Polizeigewahrsam. Dem Portal Owd-Info zufolge wurden allein in Wladiwostok am Pazifik knapp 60 Demonstranten von Polizisten abgeführt.

Impfgremium berät über Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca

Wien - Inwieweit der am Freitag für die EU zugelassene Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca in Österreich verabreicht wird, hängt von der Bewertung des Nationalen Impfgremiums ab. Die Kommission tritt am Sonntag um 17.00 Uhr zusammen, die Bundesregierung will auf Basis ihrer Einschätzung am Montag mit den Landeshauptleuten diskutieren, ob das Vakzin für Senioren infrage kommt oder nicht. Danach wird das weitere Vorgehen bei der Impfplanung festgelegt.

30 Millionen erfolgte Impfungen in den USA

Washington - Die US-Seuchenbehörde CDC hat bisher fast 30 Millionen Coronavirus-Impfdosen in den USA verabreicht. Dies gab die Behörde am Samstag (Ortszeit) bekannt. Insgesamt seien zudem knapp 50 Millionen Dosen an Coronavirus-Impfdosen ausgeliefert worden, hieß es. In den USA sind bisher rund 25,99 Millionen Coronavirus-Infektionen und 437.107 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Die USA haben etwa 330 Millionen Einwohner.

Mindestens zehn Tote bei schwerem Busunglück in Kuba

Havanna - Bei einem schweren Busunglück in Kuba sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 25 weitere Passagiere wurden verletzt, als der Fahrer nahe der Ortschaft Guines in der Provinz Mayabeque die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und der Bus sich überschlug, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Drei der Verletzten befanden sich in kritischem Zustand. Präsident Miguel Diaz-Canel betrauerte auf Twitter den "Verlust wertvoller Menschenleben", er bekundete sein Beileid.

