Sicherheitskräfte gehen massiv gegen Anti-Putin-Proteste vor

Moskau - Bei landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin sind die russischen Sicherheitskräfte erneut massiv gegen die Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden bei den vom inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny initiierten Demonstrationen am Sonntag mehr als 4.000 Menschen festgenommen, zeitweilig auch Nawalnys Frau. Zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus entbrannte ein Streit über den Umgang mit den Demonstranten.

Polizeieingriff bei aggressivem Corona-"Spaziergang" in Wien

Wien - Mehrere tausend Menschen haben Sonntagnachmittag in Wien in teils recht aggressiver Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen protestiert - auch wenn eine Groß- und andere Demonstrationen untersagt worden waren. Eine nicht angemeldete Versammlung am Ring beim Burgtor wurde aufgelöst, die Polizei nahm die Identitäten der Teilnehmer auf. Es gab viele Festnahmen und zahlreiche Anzeigen. Danach zogen einige Züge - erst teils ohne, dann mit Polizeibegleitung - durch die Stadt.

Coronakrise reißt Milliarden-Loch ins Budget

Wien - Das Finanzministerium hat am Sonntag den aktuellen Monatserfolg für Dezember veröffentlicht. Die Zahlen zeigen ein Loch von 22,5 Milliarden Euro, das die Coronakrise ins Budget gerissen hat. Die Einnahmen sind 2020 gegenüber 2019 um ganze 8,4 Prozent eingebrochen und Ausgaben sind parallel dazu um sagenhafte 22 Prozent gestiegen. Aktuell sind über 31 Mrd. Euro für Covid-Maßnahmen ausgezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt.

13 Personen bei Brand in Wien-Liesing leicht verletzt

Wien - Feuer ist am Sonntagnachmittag in einer Wohnhausanlage in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing ausgebrochen. Infolge eines Kellerbrands mussten 19 Hausbewohner von der Berufsfeuerwehr mit Drehleitern bzw. über das Stiegenhaus evakuiert werden, 13 Personen - sechs Erwachsene und sieben Kinder - erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung in verschiedene Spitäler gebracht.

Festnahmen bei Corona-Demos in Brüssel und Amsterdam

Brüssel - Nicht nur in Wien, auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist am Sonntag gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert worden. Dabei wurden mehr als 200 Menschen festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Platz vor dem Hauptbahnhof, wo die meisten Demonstranten zusammenkamen, sei evakuiert worden. Auch in der niederländischen Kapitale Amsterdam wurde ein Protestzug aufgelöst, es gab rund 30 Festnahmen.

Anschlag auf Hotel in Mogadischu forderte mehrere Tote

Mogadischu - Im Zentrum von Somalias Hauptstadt Mogadischu hat am Sonntag ein Selbstmordanschlag auf ein Hotel mehrere Tote gefordert. Ein Attentäter in einem Auto habe sich vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft gesprengt, berichteten Reporter. Nach der Explosion sei es zu Schüssen gekommen. Angreifer hätten das Hotel vermutlich gestürmt, sagte ein Polizist, Ali Hassan. Demnach sollen mehr als neun Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür aber nicht.

Mindestens elf Tote durch zwei Autobomben in Syrien

Damaskus/Aleppo - In einem von der Türkei kontrollierten Gebiet im Nordwesten Syriens sind durch zwei Autobomben mindestens elf Menschen getötet worden. Bei der Detonation eines der beiden Sprengsätze in Azaz in der Region Nord Aleppo seien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden. Bei der zweiten riss ein Selbstmordattentäter in Bezaa sechs weitere Menschen in den Tod.

Großbritannien impft knapp 600.000 Menschen an einem Tag

London - Während das Corona-Impfprogramm in der EU nur schleppend vorankommt, verzeichnet Großbritannien Rekordzahlen. Allein am Samstag wurden nach Angaben der Regierung im Vereinigten Königreich knapp 600.000 Impfdosen verabreicht. Unterdessen ist der 100 Jahre alte Rekordspendensammler Tom Moore (Captain Tom) schwer an Covid-19 erkrankt. Das teilte seine Tochter am Sonntagabend per Twitter mit. Ihr Vater sei mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden.

