Hoffnung auf Öffnung für Schulen, Handel und Friseure

Wien - Am Montag ist - wieder einmal - Tag der Entscheidung. Die Regierung will nach Beratungen mit Experten, Landeshauptleuten und Opposition über mögliche Lockerungen des Corona-Lockdowns ab dem 8. Februar beraten. In Diskussion stehen Öffnung der Schulen für Präsenzunterricht, des Handels und für Dienstleister wie Friseure. Die aktuellen Zahlen sprechen eigentlich gegen eine Öffnung. Die Regierung wollte auf höchstens 700 Neuinfektionen pro Tag runter, steht aber beim Doppelten.

Sicherheitskräfte gehen massiv gegen Anti-Putin-Proteste vor

Moskau - Bei landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin sind die russischen Sicherheitskräfte erneut massiv gegen die Demonstranten vorgegangen. Laut Schätzungen von Beobachtern und NGOs wurden bei den vom inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny initiierten Demonstrationen am Sonntag mehr als 5.000 Menschen festgenommen, zeitweilig auch Nawalnys Frau. Zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus entbrannte ein Streit über den Umgang mit den Demonstranten.

10.000 Demonstranten und zehn Festnahmen bei Corona-Demos

Wien - An den eigentlich untersagten Corona-Demonstrationen am Sonntag in der Wiener Innenstadt haben rund 10.000 Demonstranten teilgenommen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Wiens Polizeichef Gerhard Pürstl haben am Abend eine erste Bilanz gezogen. Demnach wurden zehn Personen festgenommen, vier Polizisten verletzt und rund 800 Anzeigen wegen Verstöße gegen die Covid-19-Bestimmungen ausgesprochen.

AstraZeneca-Wirkung für Experten bei Senioren offen

Wien - Das Nationale Impfgremium hat am Sonntagabend einstimmig den Weg zur Verimpfung der Corona-Vakzine von AstraZeneca in Österreich freigemacht. Allerdings mit einer Einschränkung. Für Über-65-Jährige gab es keine Empfehlung, weil es in dieser Altersgruppe noch kein ausreichendes Datenmaterial zur Wirksamkeit gibt. Allerdings kann der Impfstoff, wenn es bei der Verwendung der mRNA-Vakzine gibt, auch Älteren gegeben werden, denn sicher ist er laut den Experten.

Lotto-Sechsfachjackpot: Am Mittwoch geht es um 10 Mio. Euro

Wien - Der erste Fünffachjackpot des Jahres konnte am Sonntag nicht geknackt werden. Damit wartet am Mittwoch ein Sechsfachjackpot, bei dem es voraussichtlich um rund 10 Millionen Euro im Sechserrang gehen wird. Laut den Österreichischen Lotterien ist dies der siebente Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte. Zwar wurden mit rund 8,2 Millionen Tipps mehr abgegeben, als erwartet worden war, die "sechs Richtigen" waren jedoch nicht dabei. Sie hätten 3, 5, 25, 27, 28 und 40 gelautet.

Mehr als 120 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Bei neuen Protesten in Weißrussland (Belarus) gegen den autokratischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sind am Sonntag laut der Menschenrechtsorganisation "Wesna" mehr als 120 Menschen festgenommen worden. Darunter war auch die Schweizer Fernseh-Korrespondentin Luzia Tschirky. Sie kam nach mehreren Stunden und der Intervention ihrer Botschaft wieder frei. Weißrussland steckt seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August 2020 in einer schweren innenpolitischen Krise.

Mindestens elf Tote durch zwei Autobomben in Syrien

Damaskus/Aleppo - In einem von der Türkei kontrollierten Gebiet im Nordwesten Syriens sind durch zwei Autobomben mindestens elf Menschen getötet worden. Bei der Detonation eines der beiden Sprengsätze in Azaz in der Region Nord Aleppo seien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden. Bei der zweiten riss ein Selbstmordattentäter in Bezaa sechs weitere Menschen in den Tod.

Mindestens 17 Tote bei Anschlag auf Hotel in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Ein Attentäter in einem Auto sprengte sich laut Zeugen am Sonntag vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu der Bluttat. Die Fundamentalisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in dem armen Land am Horn von Afrika und kontrollieren weite Teile des Südens und der Mitte.

