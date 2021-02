Lockerung des Lockdowns steht bevor

Wien - Die Lockerung des Lockdowns ist auf dem Weg. Die Regierung hat am Montagvormittag mit Experten ihren Gesprächsreigen gestartet, der eine Rückkehr des Präsenzunterrichts und eine Öffnung des Handels als Folge haben dürfte. Später wird auch noch mit Opposition und Landeshauptleuten konferiert. Verschärfungen dürfte es bei der Einreise geben.

Jänner-Arbeitslosigkeit um ein Viertel höher als im Vorjahr

Wien - Der andauernde Corona-Lockdown und der fehlende Wintersaisonstart im Tourismus belasten weiterhin den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27 Prozent höher. 535.470 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, das sind um 114.769 mehr als im Jänner 2020. Zum Vergleich: Ende Dezember waren 520.919 Menschen ohne Job.

Noch immer mehr als 1.100 Covid-Neuinfektionen an einem Tag

Wien - Am Tag, an dem die Regierung Lockerungen des bereits mehr als fünf Wochen dauernden harten Lockdowns bekanntgeben wird, liegt die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden noch immer bei mehr als 1.100. Seit Sonntag wurden österreichweit 1.124 neue Fälle gemeldet. Der Sieben-Tages-Schnitt betrug somit 1.400 Neuinfektionen täglich - und somit doppelt so viele, wie als Zielvorgabe für das Ende des harten Lockdowns ausgegeben wurden.

Coronakrise führte zu Rückgang der Schmuggelzigaretten

Wien - Coronabedingte Grenzschließungen und Reisebeschränkungen haben im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Rückgang von Schmuggelzigaretten geführt, was dem Staat mehr Tabaksteuer einspielte. Die Zahl der sichergestellten Schmuggelzigaretten ging von 4,99 Millionen Stück um 42 Prozent auf 2,89 Millionen Stück zurück, gab das Finanzministerium am Montag bekannt. Die Zigarettenaufgriffe des Zolls haben sich auf 995 Fälle halbiert.

Zwei Tote bei Lawinenabgang in Tirol

Sellrain - Ein Lawinenabgang in Sellrain in den Stubaier Alpen in Tirol hat zwei Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die beiden einheimischen Skitourengeher - eine 38-Jährige und ein 37-Jähriger - bereits am Samstag bei einer Abfahrt im freien Skiraum ein 30 Meter breites und rund 150 Meter langes Schneebrett ausgelöst und waren von diesem komplett verschüttet worden. Erst Sonntagabend wurden sie schließlich durch Suchmannschaften tot geborgen.

Brandstiftung aus 2012 in Disco in Niederösterreich geklärt

Bruck a.d. Leitha - Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben nach fast neun Jahre eine Brandstiftung in einer Diskothek in Bruck a.d. Leitha geklärt. Drei Beschuldigte wurden nach Angaben vom Montag ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Das Trio sei umfassend geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der in den späten Abendstunden des 28. Mai 2012 in dem Tanzlokal angerichtete Schaden betrug 1,4 Millionen Euro.

Salzburger Polizei zerschlägt großen Suchtgiftring

Salzburg/Bez. St. Johann im Pongau/Zell am See - Die Salzburger Polizei hat am Montag über die Zerschlagung eines großen Suchtgiftrings informiert. 13 Männer stehen unter Verdacht, zwischen März 2019 und Juli 2020 in verschiedener Zusammensetzung Drogen angekauft, transportiert und an rund 160 Abnehmer im Pongau, Pinzgau, in der Stadt Salzburg und in Braunau weiterverkauft zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Suchtgift im Wert von insgesamt 3,2 Millionen Euro an den Mann oder die Frau gebracht haben.

Anschober sieht nach Schließfach-Coup Banken in der Pflicht

Wien/Mödling/Klosterneuburg - Nach den illegalen Leerungen von Schließfächern in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und Wien sieht Rudolf Anschober (Grüne) die Geldinstitute hinsichtlich des Schadensersatzes in der Pflicht. Der auch für Konsumentenschutz zuständige Minister bezeichnete anderslautende Vertragsklauseln in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage als "gesetzwidrig und unwirksam".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red