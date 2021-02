Einreiseverordnung verschärft, Corona-Strafen erhöht

Wien - Die Einreiseverordnung wird weiter verschärft. Erstmals wird es auch für Pendlerinnen und Pendler eine Verpflichtung zum Testen und zum Registrieren geben: Einmal pro Woche muss ein negativer Corona-Test mit entsprechendem Nachweis erfolgen. Zudem wird eine Registrierung im Rahmen der "Pre Travel Clearance" vorgeschrieben, gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bekannt. Weiters werden die Geldstrafen bei Verletzung der Masken- und Abstandspflicht deutlich erhöht.

Noch immer mehr als 1.200 Covid-Neuinfektionen an einem Tag

Wien - Anfang nächster Woche soll der dritte harte Lockdown in Österreich zu einem gelockertem werden. Ungeachtet der Entscheidung der Bundesregierung sind die Neuinfektionszahlen in Österreich weiterhin zu hoch. Exakt 1.241 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Spitälern steigt unterdessen wieder an.

Neue Schulregeln gelten vorerst bis Ostern

Wien - Die ab den Semesterferien geplanten neuen Regeln für die Schulen werden vorerst bis Ostern gelten. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag an. Die Volksschüler kehren an allen fünf Tagen der Woche zurück, die anderen im Schichtbetrieb. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist allerdings nur mit negativem Selbsttest an der Schule möglich - auch das Tragen einer FFP2-Maske befreit davon nicht.

Wirtschaft trübte sich im Jänner weiter ein

Wien - Die Wirtschaft hat sich in Österreich weiter eingetrübt. Wie das wöchentliche Konjunkturbarometer des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zeigt, beschleunigte sich der Abwärtstrend im Jänner. Lag der Wirtschaftseinbruch Anfang Jänner noch bei 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, waren es zuletzt wieder fast 14 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag präsentierte.

Dreieinhalb Jahre Haft für Putin-Gegner Nawalny gefordert

Moskau - Der russische Strafvollzug hat gegen den Regierungskritiker Alexej Nawalny eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen und insgesamt sieben Mal die Meldepflicht bei den russischen Behörden verletzt, hieß es am Dienstag vor Gericht. Zudem forderte der Strafvollzug eine Geldstrafe von 500.000 Rubel (5.400 Euro), wie russische Agenturen aus dem Gerichtssaal meldeten.

Regierung in Myanmar nach Putsch mit Generälen besetzt

New York/Naypyidaw - Nach dem Putsch in Myanmar hat das Militär ein neues elfköpfiges Kabinett ernannt. Dieses bestehe größtenteils aus Generälen und früheren Militärspitzen sowie einigen Mitgliedern der von der Armee gestützten Partei Solidarity and Development Party (USDP), berichtete die Zeitung "The Irrawaddy" am Dienstag. Der UNO-Sicherheitsrat wird sich am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Militärputsch in Myanmar befassen.

Pimkie ist insolvent - 76 Jobs und 13 Filialen betroffen

Wien - Die Modekette Pimkie (P.M.A. Modehandels GmbH) hat ein Konkursverfahren beim Handelsgericht Wien beantragt. Betroffen sind 76 Arbeitnehmer, und 13 Filialen, die Schulden belaufen sich auf 2,3 Mio. Euro, berichteten die Gläubigerschutzverbände AKV, KSV und Creditreform Dienstagvormittag. Derzeit befinde sich die Belegschaft in Kurzarbeit.

Österreicher griffen im ersten Lockdown nicht zu mehr Drogen

Wien - Die Österreicher haben im ersten Covid-19-Lockdown nicht zu mehr Suchtmitteln gegriffen. Bei Zigaretten und bei Schlaf- und Beruhigungsmitteln waren Frauen allerdings stärker gefährdet. Stark abgenommen hat im Frühjahr 2020 hingegen das Engagement im Glücksspiel. Das hat eine repräsentative Online-Erhebung unter 6.000 Menschen des Kompetenzzentrums Sucht (Gesundheit Österreich - GÖG) ergeben. Sie wurde jetzt mit dem Drogenbericht 2020 der Institution veröffentlicht.

