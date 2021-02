Einreiseverordnung verschärft, Corona-Strafen erhöht

Wien - Die Einreiseverordnung wird weiter verschärft. Erstmals wird es auch für Pendlerinnen und Pendler eine Verpflichtung zum Testen und zum Registrieren geben: Einmal pro Woche muss ein negativer Corona-Test mit entsprechendem Nachweis erfolgen. Zudem wird eine Registrierung im Rahmen der "Pre Travel Clearance" vorgeschrieben, gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bekannt. Weiters werden die Geldstrafen bei Verletzung der Masken- und Abstandspflicht deutlich erhöht.

Corona-Pandemie lässt Geschäft der Menschenhändler blühen

Wien - Die Corona-Pandemie hat schlechte Nachrichten für die Bekämpfer des Menschenhandels weltweit gebracht: Die gesundheitliche Krise hat eine ökonomische nach sich gezogen, und das wiederum hat dafür gesorgt, dass die Geschäfte von Menschenhändlern blühen. Denn es gibt mehr Menschen, die aus wirtschaftlicher Not Opfer werden können. Ghada Fathy Ismail Waly, die Direktorin des UNO-Büros zur Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), bezeichnete die Situation als "beunruhigend".

Presseclub fordert stärkeren Schutz für Medienschaffende

Wien - Bei Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen der Regierung sind Journalisten und Journalistinnen zuletzt immer stärker mit Anfeindungen bis hin zu körperlichen Attacken vonseiten Demonstrierender konfrontiert worden. Am vergangenen Sonntag sei die Stimmung besonders aggressiv gewesen, berichteten Betroffene bei einer vom Presseclub Concordia am Dienstag abgehaltenen Online-Pressekonferenz. Gefordert wird besserer Schutz vonseiten der Polizei.

Wirtschaft in Österreich trübt sich weiter ein

Wien - Die Wirtschaft hat sich in Österreich weiter eingetrübt. Wie das wöchentliche Konjunkturbarometer des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zeigt, beschleunigte sich der Abwärtstrend im Jänner. Lag der Wirtschaftseinbruch Anfang Jänner noch bei 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, waren es zuletzt wieder fast 14 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag präsentierte.

Rechtsradikaler Rapper "Mr. Bond" festgenommen

Wien/Paternion - Verfassungsschutz und Polizei haben den rechtsradikalen Rapper "Mr. Bond" ausgeforscht und in Kärnten festgenommen. Seine den Nationalsozialismus verherrlichenden, antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Songs sind in der rechtsextremen Szene äußerst beliebt. So hörte der Attentäter von Halle bei seinem Anschlag eine Nummer von "Mr. Bond". Der Kärntner aus Paternion soll auch das Hasspamphlet des Attentäters von Christchurch übersetzt und veröffentlicht haben.

Dreieinhalb Jahre Haft für Putin-Gegner Nawalny gefordert

Moskau/Wien - Der russische Strafvollzug hat gegen den Regierungskritiker Alexej Nawalny eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen und insgesamt sieben Mal die Meldepflicht bei den russischen Behörden verletzt, hieß es vor Gericht. Nawalny wies dies zurück: "Ich war in Deutschland in Behandlung!"

Juristen verreißen "Anti-Terror-Paket" der Regierung

Wien - Das nach dem Anschlag in Wien von der Regierung geplante "Anti-Terror-Paket" stößt in der Begutachtung, die am Dienstag endet, bei Juristen in seinen zentralen Punkten auf ziemlich viel Kritik. Bei den strafrechtlichen Änderungen werden sowohl die elektronische Überwachung für Extremisten als auch die Schaffung eines eignen Straftatbestands zu religiösem Extremismus abgelehnt.

Heftigste Schneefälle in New York seit Jahren

New York - New York wappnet sich für die heftigsten Schneefälle seit Jahren: Im Central Park in Manhattan lagen am Montagabend (Ortszeit) schon mehr als 40 Zentimeter Schnee, wie der Nationale Wetterdienst (NHS) der USA mitteilte. Bis Mittwoch könnte die Schneedecke in der Ostküstenmetropole laut den Wettervorhersagen mehr als 50 Zentimeter hoch werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red