Situation in Tirol für Anschober "ernst"

Wien - Die Verbreitung der südafrikanischen Mutation des Coronavirus in Tirol ist laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) "ernst". Das Land Tirol hat, wie der Minister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien sagte, noch am Mittwoch ein "sehr straffes Fünf-Punkte-Programm aufgestellt, mit dem die Situation genau untersucht werden soll".

Corona-Lockerungen gehen durch das Parlament

Wien/Innsbruck - Die Lockerung des Lockdowns wird am Donnerstag vom Hauptausschuss des Nationalrats mit dem Beschluss der dazu gehörigen Verordnung quasi amtlich gemacht. Das der APA vorliegende Papier zeigt kaum Überraschungen. Wie geplant können der gesamte Handel und persönliche Dienstleister ab Montag wieder öffnen. Während in die Geschäfte weniger Leute hinein dürfen, ist dieses Schicksal Friseuren und Kosmetikerinnen erspart geblieben.

Weltweit rund 4.000 Varianten des Coronavirus

London - Derzeit gibt es nach Angaben der britischen Regierung weltweit rund 4.000 Varianten des Coronavirus. Dies teilt der für den Einsatz von Impfstoffen zuständige Minister Nadhim Zahawi mit und verweist dabei auf Großbritanniens führende Rolle bei der Genomsequenzierung.

OMV macht im Corona-Jahr 2020 um ein Drittel weniger Gewinn

Wien - Der börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV hat im Corona-Jahr 2020 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen starken Einbruch erlitten: Der Umsatz ging um 29 Prozent auf 16,55 Mrd. Euro zurück, das um Lagerhaltungseffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten halbierte sich auf 1,686 Mrd. Euro und unterm Strich blieb ein Periodenüberschuss von 1,478 Mrd. Euro (-31 Prozent), gab die OMV am Donnerstag in der Früh bekannt.

Sondersitzung und Misstrauensantrag in Sachen Corona-Demos

Wien - Die heutige Sondersitzung des Nationalrats soll offenkundig eine Abrechnung mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) werden. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen haben FPÖ und SPÖ einen Misstrauensantrag gegen den Ressortchef eingebracht. Zudem wird die Grüne Koalitionsdisziplin von den Sozialdemokraten mit Anträgen zum humanitären Bleiberecht geprüft.

Anschober setzt im Koalitionskrach auf Kalmierung

Wien/Eisenstadt - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich in Sachen Koalitionskonflikt am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz äußerst kalmierend geäußert. Die türkis-grüne Regierung sei durch die Pandemie in einer sehr schwierigen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Situation gestartet und er erlebe die Zusammenarbeit in diesen Bereichen als gut, konstruktiv und stabil. Dass man im Bereich Migration unterschiedlicher Meinung sei, habe man von Beginn an gewusst.

