Abschottung Tirols wird von Experten geprüft

Wien - Die Verbreitung der südafrikanischen Mutation des Coronavirus in Tirol könnte zu einer Abschottung einzelner Gebiete führen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass das ganze Land unter Quarantäne gestellt wird. Die Regierung prüft derzeit mit Experten alle Optionen, wie die APA aus informierten Kreisen am Donnerstag erfahren hat. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bezeichnet davor die Situation in Tirol als "ernst".

Corona mit katastrophalen Auswirkungen auf Kampf gegen Krebs

Kopenhagen - Die Corona-Pandemie schlägt sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) dramatisch auf die Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen in Europa nieder. "Die Auswirkungen der Pandemie auf Krebs in der Region sind nichts weniger als katastrophal", erklärte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Hans Kluge, am Weltkrebstag am Donnerstag. "Durch die Pandemie braut sich eine Krise nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Krebs, zusammen."

OMV-Chef Seele nimmt Kurswechsel vor, Chemie im Fokus

Wien - Auch beim Öl- und Gaskonzern OMV hat die Coronakrise wie erwartet tiefe Spuren hinterlassen, Umsatz und Gewinn brachen 2020 um rund ein Drittel ein, dennoch wird die Dividende von 1,75 auf 1,85 Euro je Aktie angehoben. Aufhorchen lässt OMV-Chef Rainer Seele mit einer Kurskorrektur: Das Wachstum soll künftig vor allem aus dem Chemiebereich kommen, das Produktionsziel wird deutlich reduziert, und der Chef der Chemie-Tochter Borealis, Alfred Stern, zieht in den OMV-Vorstand ein.

2.426 Corona-Infizierte in Alters- und Pflegeheim gestorben

Wien - In Österreichs Alters- und Pflegeheimen sind 2.426 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das sind 43 Prozent aller Covid-19-Todesfälle, die bis Mittwoch registriert wurden. Unterdessen wurden bereits 90 Prozent der Heime durchgeimpft. Bei den Über-85-Jährigen haben 15 Prozent zumindest die erste Immunisierung erhalten, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums. Deutlich rückläufig ist die Zahl der Infizierten in Heimen.

Grüne vermeiden im Streit um Asylpolitik Koalitionsbruch

Wien/Eisenstadt - Die Grünen legen es im Konflikt mit der ÖVP über die Asylpolitik nicht auf einen Koalitionsbruch an. Klubchefin Sigrid Maurer kündigte in einer der APA übermittelten Stellungnahme an, den Anträgen von SPÖ und NEOS in der Sondersitzung am Donnerstag nicht zuzustimmen. Allerdings seien die Grünen "fest entschlossen", die Rechte von Kindern in Österreich besser zu schützen. Diesbezüglich soll Vizekanzler Werner Kogler am Nachmittag "weitere Schritte" bekanntgeben, sagt Maurer.

Kreml verbietet sich im Fall Nawalny Einmischung von außen

Moskau - Russland hat sich nach dem Straflager-Urteil für Kreml-Kritiker Alexej Nawalny eine Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten. "Wir beabsichtigen nicht, solchen Erklärungen bezüglich der Anwendung unserer Gesetze gegenüber denen, die sie verletzen, sowie bezüglich der Urteile unseres russischen Gerichts Beachtung zu schenken", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der Umgang mit Nawalny dürfte auch den Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag bestimmen.

Sondersitzung und Misstrauensantrag in Sachen Corona-Demos

Wien - Die heutige Sondersitzung des Nationalrats soll offenkundig eine Abrechnung mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) werden. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen haben FPÖ und SPÖ einen Misstrauensantrag gegen den Ressortchef angekündigt. Zudem wird die Grüne Koalitionsdisziplin von den Sozialdemokraten mit Anträgen zum humanitären Bleiberecht geprüft.

Gericht verurteilt iranischen Diplomaten wegen Terrorplan

Antwerpen/Wien - Im Prozess um den vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen in Frankreich ist der Hauptangeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im belgischen Antwerpen sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der damals in Wien akkreditierte iranische Diplomat Assadollah A. für den Terrorplan gegen die Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern verantwortlich ist.

