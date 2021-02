Kurz sieht Koalition trotz Krach auf Kurs

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist trotz des jüngsten Koalitionskrachs um die Abschiebungen von drei Schülerinnen und deren Familien guter Dinge, dass Türkis-Grün die gesamte Legislaturperiode halten wird. "Ich bin sehr optimistisch, dass ÖVP und Grüne bis zum Herbst 2024 in der Regierung weiter gut zusammenarbeiten werden", sagte Kurz zur "Welt am Sonntag". Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) steht ebenfalls zur Koalition, legte aber in seiner Kritik am Innenminister nach.

Kurz unterstützt Nord Stream 2 im Interesse von EU-Ländern

Moskau - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegenüber der deutschen Tageszeitung "Welt am Sonntag" für die Nord-Stream-2-Pipeline ausgesprochen, die russisches Gas nach Europa bringen soll. Nord Stream sei ein "europäisches Projekt", das im Interesse vieler EU-Länder sei. "Wer glaubt, dass die neue Pipeline nur im Interesse Russlands wäre, der irrt", so Kurz. Von dem Projekt würden vielmehr auch Deutschland, Österreich und andere europäische Länder profitieren.

Nigerianerin setzt sich im Rennen um WTO-Führung durch

Washington - Nach dem Regierungswechsel in den USA hat sich die auf internationalem Parkett erfahrene Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala im Rennen um den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) durchgesetzt. Die letzte noch verbliebene Kandidatin, die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee, zog ihre Bewerbung zurück, und die Regierung von US-Präsident Joe Biden stellte sich am Freitag (Ortszeit) hinter Okonjo-Iweala. Die Personalie scheint damit so gut wie besiegelt.

Chile: Proteste nach tödlichem Polizeieinsatz gegen Jongleur

Santiago de Chile - Nach tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen Straßenkünstler ist es im Süden von Chile zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Demonstranten steckten am Freitag das Rathaus der Stadt Panguipulli in Brand, wie in einem vom Radiosender Cooperativa veröffentlichten Video zu sehen war. Zuvor hatte sie bereits Barrikaden errichtet und eine Polizeiwache mit Steinen angegriffen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Biden: Keine Geheimdienstinformationen mehr für Trump

Washington - Der neue US-Präsident Joe Biden will seinem Vorgänger Donald Trump nicht wie üblich weiterhin Zugang zu vertraulichen Geheimdienstinformationen geben. Trump habe ein "erratisches Verhalten" an den Tag gelegt und könnte geheime Informationen ausplaudern, sagte Biden in einem am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit dem TV-Sender CBS. Er wolle nicht spekulieren, was passieren könnte, aber Trump brauche die Informationen schlicht nicht mehr, so Biden.

Ein Toter bei Frontalkollision in Kärnten

Friesach - Ein Klagenfurter (27) ist bei einem Autounfall Freitagnachmittag auf der B317 in Kärnten getötet worden. Seine Freundin (28) wurde schwer verletzt, ebenso wie der Fahrer und der Beifahrer eines Klein-Lkw. Die Frau hatte gegen 16.00 Uhr bei einer Tankstelle bei Friesach (Bezirk St. Veit) einen Pkw überholt und sah plötzlich einen vor ihr abbiegenden Wagen. Um eine Kollision zu vermeiden, verriss sie ihren Wagen nach links und prallte gegen den entgegenkommenden Klein-Lkw.

Neue Online-Deutschkurse für Migranten

Wien - Für Migranten, die in den Branchen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus tätig sind oder dort Fuß fassen möchten, gibt es seit Kurzem neue fachspezifische Online-Deutschkurse. Damit soll die coronabedingte Schließung der Betriebe zur Verbesserung der Deutschkenntnisse genutzt werden, kündigte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) gegenüber der APA an. Die berufsbegleitenden Kurse finden täglich statt, sind kostenlos und widmen sich unterschiedlichen Schwerpunkten

