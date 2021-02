Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Österreich eingetroffen

Wien/London - Heiß diskutiert, Lieferprobleme und die offene Frage der Wirkung bei über 65-Jährigen, aber jetzt ist er da. In der Nacht auf Samstag ist die erste Lieferung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca in Österreich eingetroffen. Zunächst sind es 36.000 Dosen, kommenden Freitag wird die nächste Lieferung erwartet. Bis Ende März werden insgesamt 700.000 Dosen von AstraZeneca erwartet. Damit werden nun die Impfstoffe dreier Hersteller in Österreich verimpft.

Kurz sieht Koalition trotz Krach auf Kurs

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist trotz des jüngsten Koalitionskrachs um die Abschiebungen von drei Schülerinnen und deren Familien guter Dinge, dass Türkis-Grün die gesamte Legislaturperiode halten wird. "Ich bin sehr optimistisch, dass ÖVP und Grüne bis zum Herbst 2024 in der Regierung weiter gut zusammenarbeiten werden", sagte Kurz zur "Welt am Sonntag". Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) steht ebenfalls zur Koalition, legte aber in seiner Kritik am Innenminister nach.

Unteroffizier in OÖ wegen Belästigungsverdachts suspendiert

Hörsching - Ein 32-jähriger Unteroffizier des Bundesheers ist am Dienstag vorläufig vom Dienst enthoben worden. Er soll am Fliegerhorst Vogler in Hörsching (Bezirk Linz-Land) insgesamt fünf Grundwehrdiener und Berufssoldaten sexuell belästigt und missbraucht haben. Ein Rekrut hatte am Dienstag Anzeige erstattet - unmittelbar vorher informierte er seinen Vorgesetzten - und so den Fall ins Rollen gebracht, berichtete das Bundesheer in einer Presseaussendung am Samstag.

Aktion scharf gegen falschen Zweitwohnsitz im Lockdown

Wien - Nach der Aufregung über die Umgehung der Corona-Regeln, um trotz Lockdown Skiurlaub machen zu können, kündigt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nun schärfere Kontrollen an: Per Erlass wurden die Länder aufgefordert, Zweitwohnsitze, aber auch die Einhaltung der Quarantäne nach Auslandsreisen verstärkt zu kontrollieren, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

Kurz unterstützt Nord Stream 2 im Interesse von EU-Ländern

Moskau - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegenüber der deutschen Tageszeitung "Welt am Sonntag" für die Nord-Stream-2-Pipeline ausgesprochen, die russisches Gas nach Europa bringen soll. Nord Stream sei ein "europäisches Projekt", das im Interesse vieler EU-Länder sei. "Wer glaubt, dass die neue Pipeline nur im Interesse Russlands wäre, der irrt", so Kurz. Die Umweltschutzorganisation WWF kritisierte Kurz' "Lobbying".

Chile: Proteste nach tödlichem Polizeieinsatz gegen Jongleur

Santiago de Chile - Nach tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen Straßenkünstler ist es im Süden von Chile zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Demonstranten steckten am Freitag das Rathaus der Stadt Panguipulli in Brand, wie in einem vom Radiosender Cooperativa veröffentlichten Video zu sehen war. Zuvor hatte sie bereits Barrikaden errichtet und eine Polizeiwache mit Steinen angegriffen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Tirolerin von Partner bedroht: Cobra stürmt Wohnung

Wörgl - Ein 29 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag in Wörgl (Bezirk Kufstein) seine Lebensgefährtin mit einer Gaspistole bedroht. Ihr gelang es, mit einem Zettel, den sie aus dem Badezimmerfenster im zweiten Stock warf, auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann konnte festgenommen werden, nachdem das Einsatzkommando Cobra die Wohnung gestürmt hatte.

Ein Toter bei Frontalkollision in Kärnten

Friesach - Ein Klagenfurter (27) ist bei einem Autounfall Freitagnachmittag auf der B317 in Kärnten getötet worden. Seine Freundin (28) wurde schwer verletzt, ebenso wie der Fahrer und der Beifahrer eines Klein-Lkw. Die Frau hatte gegen 16.00 Uhr bei einer Tankstelle bei Friesach (Bezirk St. Veit) einen Pkw überholt und sah plötzlich einen vor ihr abbiegenden Wagen. Um eine Kollision zu vermeiden, verriss sie ihren Wagen nach links und prallte gegen den entgegenkommenden Klein-Lkw.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red